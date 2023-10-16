شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف.. تحقق من موبايلك الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل على بعض هواتف Android وiPhone الأقدم اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023، ووفقًا للمنصة فإن التطبيق يريد التركيز على تطوير ميزات جديدة للمستخدمين على الإصدارات الأحدث من نظام التشغيل، بالإضافة إلى الاستفادة من أحدث ميزات الأمان والتقدم التكنولوجي.

ومن أجل التركيز على الجديد، فقد أنهت دعم بعض طرازات الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بنظام التشغيل اندروغ الإصدار 4.1 والإصدارات الأقدم.

وفقًا للمذكرة الرسمية الخاصة بـ WhatsApp، "لاختيار ما يجب التوقف عن دعمه، فإننا مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، ننظر كل عام إلى الأجهزة والبرامج الأقدم والتي بها أقل عدد من الأشخاص الذين ما زالوا يستخدمونها. وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضًا على آخر التحديثات الأمنية، أو ربما "تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل WhatsApp".

نيكزس 7

آيفون 5

آيفون 5 سي

اركوس 53 بلاتينيوم

جراند اس فليكس زد تي إي

جراند اكس كواد V987 زد تي إي

اتش تي سي ديزاير 500

هواوي التصاعدي د

هواوي التصاعدي D1

اتش تي سي وان

سوني إكسبيريا زد

إل جي أوبتيموس جي برو

سامسونج جالاكسي نيكزس

موتورولا درويد رازر

سوني اكسبيريا S2

موتورولا شووم

سامسونج جالاكسي تاب 10.1

آسوس Eee الوسادة محول

أيسر آيكونيا تاب A5003

اتش تي سي ديزاير اتش دي

إل جي أوبتيموس 2X

سوني إريكسون إكسبيريا آرك3

ويقوم واتساب بإعلام المستخدمين وتذكيرهم بترقية أجهزتهم لمواصلة استخدام التطبيق قبل إنهاء الدعم. ولكن بعد 24 أكتوبر، سيتوقف مطورو واتساب عن تقديم الدعم الفني والتحديثات، ما يعني أن نظام التشغيل الخاص بالجهاز لن يتلقى بعد الآن التحديثات التلقائية أو التصحيحات أو إصلاحات الأمان أو إصلاحات الأخطاء أو الميزات الجديدة.

إذا لم يتم تلقي التحديثات فسيظل نظام التشغيل يعمل، لكنه سيصبح هدفًا أسهل للمتسللين والبرامج الضارة، ومعظم الهواتف التي لن يدعمها واتساب، هي من الطرازات القديمة التي لم يتم استخدامها على نطاق واسع اليوم.

وإذا كنت لا تزال تمتلك أحد هذه الهواتف، فيجب عليك الترقية إلى جهاز أحدث وذلك لأن العديد من التطبيقات، بما في ذلك واتساب، توقفت عن دعم أنظمة التشغيل القديمة.

طريقة التحقق من نظام تشغيل الجهاز إذا كنت تريد التحقق من إصدار نظام التشغيل أندرويد الذي يعمل به هاتفك الذكي، خاصة للأجهزة التي تستخدم الإصدار 4.1 من نظام التشغيل أندرويد أو أقدم، فيمكنك التحقق من هذه المعلومات من خلال قائمة إعدادات الجهاز.

للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات ثم حول الهاتف ثم معلومات البرنامج، ستجد إصدار أندرويد الخاص بك مدرجًا ضمن فئة "الإصدار".