شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف.. تحقق من موبايلك الآن والان مع تفاصيل الخبر
نيكزس 7
آيفون 5
آيفون 5 سي
اركوس 53 بلاتينيوم
جراند اس فليكس زد تي إي
جراند اكس كواد V987 زد تي إي
اتش تي سي ديزاير 500
هواوي التصاعدي د
هواوي التصاعدي D1
اتش تي سي وان
سوني إكسبيريا زد
إل جي أوبتيموس جي برو
سامسونج جالاكسي نيكزس
موتورولا درويد رازر
سوني اكسبيريا S2
موتورولا شووم
سامسونج جالاكسي تاب 10.1
آسوس Eee الوسادة محول
أيسر آيكونيا تاب A5003
اتش تي سي ديزاير اتش دي
إل جي أوبتيموس 2X
سوني إريكسون إكسبيريا آرك3
إذا لم يتم تلقي التحديثات فسيظل نظام التشغيل يعمل، لكنه سيصبح هدفًا أسهل للمتسللين والبرامج الضارة، ومعظم الهواتف التي لن يدعمها واتساب، هي من الطرازات القديمة التي لم يتم استخدامها على نطاق واسع اليوم.
إذا كنت تريد التحقق من إصدار نظام التشغيل أندرويد الذي يعمل به هاتفك الذكي، خاصة للأجهزة التي تستخدم الإصدار 4.1 من نظام التشغيل أندرويد أو أقدم، فيمكنك التحقق من هذه المعلومات من خلال قائمة إعدادات الجهاز.
للقيام بذلك، انتقل إلى الإعدادات ثم حول الهاتف ثم معلومات البرنامج، ستجد إصدار أندرويد الخاص بك مدرجًا ضمن فئة "الإصدار".
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