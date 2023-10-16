شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 16 Pro .. تعرف على أبرز 7 مميزات جديدة ستصل لهاتف أبل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حين أن الكشف عن iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max لا يزال على بعد حوالي 11 شهرًا من الإطلاق، إلا أن هناك بالفعل العديد من التسريبات حول الأجهزة، تعرف علي أبرز الشائعات والتغييرات المتوقعة للأجهزة حتى الآن، وفقًا لموقع macrumors.

هذه بعض التغييرات الرئيسية التي يشاع أنها ستطرأ على طرازات iPhone 16 Pro اعتبارًا من أكتوبر 2023:

شاشات أكبر

سيتم تجهيز iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max بشاشات أكبر بحجم 6.3 بوصة و6.9 بوصة، على التوالي، وفقًا لروس يونج، الرئيس التنفيذي لشركة Display Supply Chain Consultants ومن المتوقع أن تتمتع الأجهزة بنسب عرض إلى ارتفاع أطول كجزء من هذا التغيير، بالمقارنة، يتمتع كل من iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بشاشتين مقاس 6.1 بوصة و6.7 بوصة على التوالي.

زر الالتقاط

تخطط شركة Apple لتضمين "زر التقاط" جديد في جميع طرازات iPhone 16، وفقًا لمعلومات ما قبل الإنتاج التي حصلت عليها MacRumors وسيكون الزر موجودًا أسفل زر الطاقة، لكن الغرض منه غير معروف، لقد تم التكهن بأنه يمكن أن يكون زر غالق مخصص للكاميرا.

عدسة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل

سيحتوي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max على عدسة كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل للحصول على صور عالية الدقة مع مزيد من التفاصيل عند التصوير في وضع 0.5×، وفقًا لجيف بو، المحلل الفني، في شركة الاستثمار في هونغ كونغ Haitong International Securities.

دعم Wi-Fi 7

سيدعم iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max أيضًا Wi-Fi 7، وفقًا لـ Pu وهذا من شأنه أن يمكّن الأجهزة من إرسال واستقبال البيانات عبر نطاقات 2.4 جيجا هرتز و5 جيجا هرتز و6 جيجا هرتز في وقت واحد، مما يؤدي إلى سرعات Wi-Fi أسرع وزمن وصول أقل واتصال أكثر موثوقية، ومن المتوقع أن توفر شبكة Wi-Fi 7 سرعات نقل بيانات تصل إلى أكثر من 40 جيجابت في الثانية، أي بزيادة قدرها 4 مرات عن شبكة Wi-Fi 6E.

شريحة A18 Pro

من المتوقع أن يتم تصنيع شريحة A18 Pro من الجيل التالي من Apple باستخدام عملية TSMC من الجيل الثاني مقاس 3 نانومتر، والمعروفة باسم N3E.

شبكة Advanced 5G

سيتم تجهيز طرازات iPhone 16 Pro بمودم Snapdragon X75 من Qualcomm لتوفير اتصال 5G أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وفقًا لـ Pu ويدعم المودم معيار شبكة Advanced 5G والذي تم وصفه بأنه "المرحلة التالية من التطور نحو 6G.

تقريب بصري 5x على طراز Pro

سيمتد نظام العدسات الرباعية في iPhone 15 Pro Max المزود بزوم بصري 5x إلى كل من iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، وفقًا لمحلل سلسلة التوريد Ming-Chi Kuo

من المتوقع أن تعلن شركة Apple عن طرازات iPhone 16 Pro في سبتمبر 2024، ومن المفترض أن تظهر تفاصيل إضافية حول الأجهزة خلال الأشهر المقبلة.