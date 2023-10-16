شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلامة أولادك مهمة جدا مع راوتر HUAWEI WiFi AX2 بحماية كاملة من خلال تحديد مواقع أمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الراوتر الخاص بك أهم جهاز في منزلك، ولهذا السبب يعد التأكد من سلامته أمرًا أساسياُ. وإدراكًا لذلك، قامت هواوي بجعل جهاز HUAWEI WiFi AX2، هو جهاز التوجيه الأكثر أمانًا حتى الآن، مما يعني أنه لا داعي للقلق بشأن حوادث الأمن السيبراني. يوفر جهاز HUAWEI WiFi AX2 وظائف أمان قوية، والتي تحمي بشكل فعال خصوصية المستخدم والأمن السيبراني.

كيف يحميك راوتر HUAWEI WiFi AX2 أنت وعائلتك؟

واي فاي 6

إن HUAWEI WiFi AX2 هو راوتر توجيه منزلي يدعم Wi-Fi 6، وهذا يعني أنه يعمل على تحسين الشبكة عند توصيل أجهزة متعددة، ويمكنك التحكم في مواقع الويب التي يزورها أطفالك من هواتفهم المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو أي جهاز آخر. تعد شبكة Wi-Fi 6 مجهزة بشكل أفضل للواقع الحديث، عندما لا يقتصر الأمر على جهاز كمبيوتر واحد متصل بالإنترنت، بل كل الأجهزة الأخرى تقريبًا.

الرقابة الأبوية

كان من المعتاد أن يكون "المنزل" هو المكان الأكثر أمانًا لأطفالك، ولكن بسبب الإنترنت وظهور وسائل التواصل الاجتماعي، نعلم أن هذا ليس هو الحال دائمًا. ولهذا السبب يأتي راوتر HUAWEI WiFi AX2 مزودًا بأدوات الرقابة الأبوية، حتى يشعر الآباء والأطفال بقدر أقل من القلق، والأهم من ذلك، أنهم أكثر أمانًا. تم تثبيت HUAWEI WiFi AX2 مسبقًا مع تطبيق هواوي AI Life. يسهل هذا التطبيق إدارة أجهزة التوجيه والأجهزة المتصلة للحصول على تجربة أكثر سهولة في الاستخدام مقارنة بأجهزة التوجيه الأخرى.

ويأتي أيضًا مع أدوات الرقابة الأبوية، حتى تتمكن من حماية الأطفال من التهديدات المحتملة عبر الإنترنت حتى عندما لا تكون في المنزل. من خلال بضع نقرات على هاتفك، يمكن لـراوتر HUAWEI WiFi AX2 حظر مواقع الويب غير المناسبة وتقييد الوصول إلى الأجهزة المحددة. على سبيل المثال، إذا صادف طفلك غرفة دردشة لم تكن مناسبة لعمره، فيمكنك حظر موقع الويب هذا حتى لا يتمكن من زيارتها بعد ذلك. أو ربما يقضي أحد أطفالك حياته على فيسبوك، ما عليك سوى استخدام التطبيق للحد من مقدار الوقت الذي يقضيه عبر الإنترنت، وإذا كنت محظوظًا - فقد يتمكنون بعد ذلك من إنهاء واجباتهم المدرسية!

شبكة +HarmonyOS Mesh

لقد قطعت أجهزة الراوتر Wi-Fi شوطًا طويلًا على مر السنين، وظلت شركة Huawei في صدارة اللعبة. مع ظهور العمل من المنزل، أصبحت أنظمة الواي فاي الشبكية تحظى بشعبية كبيرة. عادةً ما يتكون النظام الشبكي من جهازي توجيه أو أكثر يتم وضعهما في جميع أنحاء منزلك، ويقومان بتمديد إشارة Wi-Fi إلى أجزاء من منزلك بعيدة جدًا عن جهاز التوجيه الرئيسي.

يأتي راوتر HUAWEI WiFi AX2 مزودًا بنظام +HarmonyOS Mesh، الذي يتميز، على عكس الأنظمة الشبكية التقليدية، بميزة التجوال السلس للغاية المدعومة بسبع خوارزميات تجوال (بما في ذلك 802.11k و802.11v)، مما يسهل على هاتفك التبديل بين نقاط الاتصال أثناء التجول المنزل.

فضلاً عن كونها أسرع وأكثر موثوقية، فإن الأنظمة الشبكية أكثر أمانًا. يمنحك +HarmonyOS Mesh التحكم اليدوي في أجهزتك، مما يعني أنك قادر على طرد الأشخاص من شبكة Wi-Fi إذا لزم الأمر وتغيير كلمة المرور بسهولة. لا يقتصر دوره على توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت لديك فحسب، بل يبقيك +HarmonyOS Mesh أيضًا متحكمًا.

الأمن الإلكتروني

يستخدم برنامج هجوم Wi-Fi - مثل Wi-Fi Master Key - أسلوب التجربة والخطأ لتخمين كلمات مرور Wi-Fi. يستطيع راوتر HUAWEI WiFi AX2 التمييز بشكل فعال بين كلمات المرور غير الصحيحة التي أدخلها المستخدم وهجمات اجتياز كلمة المرور بالقوة الغاشمة. إذا تجاوز عدد كلمات مرور Wi-Fi غير الصحيحة التي تم إدخالها حدًا معينًا، يحدد راوتر HUAWEI WiFi AX2 أن الجهاز الحالي يواجه هجومًا ضارًا بالقوة الغاشمة ويمنع الجهاز من الاتصال بجهاز التوجيه لفترة معينة من الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تعيين قوائم الحظر وقوائم الثقة، إما لتمييز الأجهزة غير المسموح بها على شبكة Wi-Fi أو تقييد الوصول إلى قائمة حصرية من الأجهزة الموثوقة، مما يزيد من حماية خصوصية المستخدم وأمن الشبكة المنزلية.

على سبيل المثال، إذا كان لديك جار وقح يحاول سرقة الإنترنت الخاص بك بدلاً من دفع ثمن الإنترنت الخاص به، فسوف تعرف ذلك! والأفضل من ذلك، أنك ستتمكن من حظر أجهزتهم حتى لا يتمكنوا من الاستمرار في المحاولة.

لم تكن المحافظة على الأمان في المنزل بهذه الأهمية من قبل، ومن الأساسي أن يتيح لك جهاز توجيه Wi-Fi الخاص بك ولعائلتك الشعور بالحماية ضد أي شيء. بينما ينمو الإنترنت، تنمو معه بعض المخاطر، لكن هواوي دائمًا ما تكون متقدمة بخطوة.