تكنولوجيا: سماعات Galaxy Buds 2 Pro تحصل على ميزة Bluetooth Auracast في آخر تحديث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج سماعات Galaxy Buds 2 Pro في شهر أغسطس عام 2022 مع ميزات متعددة مثل ميزة عزل الضوضاء، وصوت Hi-Fi 24 بت، واكتشاف الصوت، والمزيد.

ومنذ إطلاقها، قامت سامسونج بتحديث سماعات الأذن بشكل دوري، مما احضر ميزات جديدة إليها.

والآن، وصل تحديث آخر من هذا القبيل مع دعم Bluetooth Auracast. يأتي هذا التحديث، المعروف باسم إصدارالبرنامج الثابت R510XXUAWI2 أو R510XXU0AWI2، بحجم صغير يبلغ 5.88 ميجابايت.

وكما ذكرنا أعلاه، فإن الميزة البارزة لهذا التحديث هي Bluetooth Auracast، وهي تقنية قدمتها سامسونج العام الماضي.

تمكّن هذه الميزة المستخدمين من بث الصوت إلى سماعات الأذن أو مكبرات الصوت اللاسلكية المتعددة التي تعمل بتقنية Bluetooth، مما يجعلها مثالية للتجارب الموسيقية المشتركة.

ومع ذلك، فإن هذه الميزة تعمل حصريًا مع سماعات الأذن التي تدعم LE Audio.

للوصول إلى الميزة، يمكن للمستخدمين استخدام تطبيق Galaxy Wearable. ما عليك سوى التوجه إلى قائمة الهامبرغر على اليسار، وتحديد Galaxy Buds 2 Pro، والانتقال إلى إعدادات Earbuds، واختيار تحديث برنامج Earbuds، والضغط على Download and Install.

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