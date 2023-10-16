تكنولوجيا: الكشف عن حزمة Xbox Series S Starter بسعر 299 دولار قبل موسم العطلات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة مايكروسوفت عن صفقة ألعاب مثيرة؛ وهي حزمة Xbox Series S Starter. وتتضمن هذه الحزمة جهاز Xbox Series S وذراع تحكم لاسلكي، بالاضافة إلى اشتراك لمدة ثلاثة أشهر في خدمة Xbox Game Pass Ultimate.

وقد تم اتخاذ هذه الخطوة بهدف جعل Xbox Series S أكثر جاذبية في فترة ما قبل موسم العطلات، خاصةً مع الإصدار المرتقب لإصدار جديدة من Xbox Series S يحمل اسم “Ellewood” في العام المقبل.

يفتح اشتراك Xbox Game Pass Ultimate أمامك كنزًا من الخيارات اللعبة. فيمكن للمشتركين الوصول إلى مكتبة ضخمة من الألعاب على كل من أجهزة Xbox وأجهزة الحواسب. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الوصول إلى بث الألعاب عبر السحابة، مما يتيح لك لعب هذه الألعاب على هواتف اندرويد.

كما يحصل المشتركون أيضًا على إمكانية الوصول إلى منصة EA Play، والتي تقدم مكتبة تضم أكثر من 100 لعبة، بما في ذلك ألعاب شهيرة مثل FIFA وMadden NFL وBattlefield وNeed for Speed.

من المقرر إطلاق مجموعة Xbox Series S Starter في 31 أكتوبر 2023، بسعر 299.99 دولار فقط. وقد تم فتح الطلبات المسبقة بالفعل على متجر مايكروسوفت عبر الإنترنت.

ولوضع الأمور في سياقها، يكلف جهاز Xbox Series S بدون اشتراك Game Pass عادةً حوالي 330 دولارًا على أمازون. لذا، لا تجعل هذه الحزمة الألعاب أكثر إمكانية الوصول فحسب، بل انها توفر لك أيضًا مكتبة ضخمة للاختيار منها خلال الثلاثة أشهر الأولى.

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