تكنولوجيا: أبل قد تقوم بالاستغناء عن EyeSight وشريحة Mac من أجل نظارة Vision Pro متوسطة التكلفة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا قامت شركة أبل بإصدار نظارة Vision Pro الأرخص، فمن المحتمل أن تكون نسخة مبسطة بعدد أقل من الكاميرات الخارجية، وبدون شاشة EyeSight، مع استخدام شريحة iPhone بدلاً من شريحة Mac الحالية.

فقد ذكر مارك غورمان من بلومبرغ في نشرته الإخبارية Power On أن الشركة تنظر إلى هذه الخيارات كوسائل لتخفيضالتكلفة إلى ما بين 1500 و 2500 دولار للإصدار الارخص ذي المواصفات الأقل.

يبدأ سعر نظارة Apple Vision Pro الحالية، والتي من المقرر أن تصل في أوائل عام 2024، من 3500 دولار، وهو سعر مرتفع جدًا.

وفي تقرير سابق، ذكر غورمان أن نظارة Vision Pro الأرخص ستستخدم أيضًا شاشات ذات دقة أقل داخلها. والإشارة الكبيرة الآن هي أنها قد تتخلى عن الشاشة الخارجية التي تمكّن ميزة EyeSight المميزة لديها.

تقوم ميزة EyeSight بعرض صورة عيني الشخص على شاشة OLED التي تواجه الخارج حتى يتمكن أي شخص يقترب من النظارة من رؤية نقطة تركيز اهتمامه.

وكانت هذه واحدة من اهم نقاط البيع الرئيسية في إعلان أبل عن نظارة Vision Pro، على الرغم من أنها ليست بالضرورة جوهرية للغاية.

ووفقًا لغورمان، فإن هناك بالفعل عمل جاري على إصدار متطور لنظارة Vision Pro الراقية. ستحتوي هذه النسخة على ميزة EyeSight، وربما تكون ذات تصميم أخف وزنًا يعتمد على العدسات الطبية المدمجة لأولئك الذين يحتاجون إليها بدلاً من الإدراجات من Zeiss التي تعمل معها حاليًا.

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