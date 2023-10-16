شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 1.15% خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت قيمة عملة البيتكوين اليوم الإثنين 16 أكتوبر بنسبة 1.15% ليتم تداولها عند نقطة سعر تبلغ 27,204 دولار، وعانت عملة البيتكوين خسائر طوال الأسبوع الماضي بسبب تقلبات الاقتصاد الكلي في تقرير التضخم وإصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر، والتي أظهرت ارتفاعًا مقابل تقديرات السوق من بين عوامل أخرى، ارتفعت قيمة BTC بمقدار 427 دولارًا.

انضمت إيثريوم أيضًا إلى بيتكوين في جانب تحقيق الربح من مخطط العملات المشفرة، مع ربح صغير بنسبة 0.40 %، وارتفعت قيمة ETH إلى 1,562 دولارًا.

تشمل العملات المشفرة التي يتم تداولها في المنطقة الخضراء اليوم Binance Coin وSolana وCardano وTron وPolkadot وLitecoin.

العملات المشفرة الأخرى التي حققت ربح اليوم هي Chainlink وAvalanche وStellar وCosmos وUniswap.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لقطاع العملات المشفرة بنسبة 0.75 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتبلغ القيمة السوقية الحالية لصناعة العملات المشفرة 1.06 تريليون دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap .

رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصة، وفقًا لرويترز، جميع الطلبات الفورية لصناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، بما في ذلك الطلبات المقدمة من مدير الأصول المشفرة البارزGreyscale، قائلة إن المتقدمين لم يظهروا أنهم قادرون على حماية المستثمرين من التلاعب بالسوق، وفي حين حثت شركة Grayscale هيئة الأوراق المالية والبورصة على إعادة النظر في موقفها، إلا أن المزيد من التفاصيل حول التطوير لا تزال في انتظارها.