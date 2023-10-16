شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جميع طرازات iPhone 16 ستحصل على نفس المعالج "3nm A18 Pro" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جيف بو، محلل Haitong Securities أن جميع طرازات ايفون الأربعة الجديدة لعام 2024 سيتم تشغيلها بنفس معالج A18 Pro الذي سيتم تصنيعه بواسطة TSMC باستخدام عملية N3E 3nm من الجيل الثاني، وإذا كان هذا صحيحًا، فهذا من شأنه أن يعكس التغيير الذي أجرته شركة Apple بدءًا من سلسلة iPhone 14 العام الماضي، وفقًا لـ Wccftech.

في العام الماضي، ولأول مرة، لم تقم شركة Apple بتجهيز جميع طرازات iPhone التي تم إصدارها في عام واحد بنفس مجموعة الشرائح (لا يشمل ذلك إصدارات iPhone SE)، وتم تجهيز iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max بتقنية 4nm A16 Bionic التي تحمل 16 مليار ترانزستور، وتشغيل iPhone 14 وiPhone 14 Plus بواسطة معالج 5nm A15 Bionic والذي تم استخدامه في العام السابق في جميع طرازات سلسلة iPhone 13 الأربعة؛ تحتوي كل شريحة على 15 مليار ترانزستور بداخلها، وفقاً لموقع phonearena.

سيتم استخدام مجموعة شرائح A18 Pro في جميع طرازات iPhone 16 الأربعة الجديدة العام المقبل، كما يقول المحلل، وأضاف إن جميع طرازات iPhone 16 ستحصل على نفس معالج 3nm A18 Pro في العام المقبل، وإنه سيتم استخدام مجموعة شرائح A18 Pro في جميع طرازات iPhone 16 الأربعة الجديدة في العام المقبل.

سيتم تصنيع A18 Pro في العام المقبل بواسطة TSMC باستخدام عقدة معالجة 3 نانومتر من الجيل الثاني والتي تسمى N3E، ومن المفترض أن تسمح لـ TSMC برفع معدل إنتاجها على إنتاج 3 نانومتر، العائد هو النسبة المئوية للقوالب التي تمر عبر مراقبة الجودة مقارنة بإجمالي العدد المحتمل للقوالب التي يمكن صنعها على رقاقة سيليكون واحدة، عادةً ما تكون الشركة التي تقدم تصميم الشريحة، وفي هذه الحالة شركة Apple، هي المسؤولة عن القوالب المعيبة.

ومع ذلك، كونها أكبر عميل لشركة TSMC، فقد سمحت لشركة Apple بالتوقيع على صفقة رائعة لهذا العام تحمل TSMC المسؤولية المالية عن الرقائق التي لا يمكن استخدامها، ولن يتم تمديد هذه الصفقة إلى عقدة عملية N3E، بالمقارنة مع عقدة عملية N3B الحالية التي تستخدمها TSMC لبناء A17 Pro، يجب أن تؤدي عملية الجيل الثاني إلى كفاءة أكبر في استخدام الطاقة لخط iPhone 16.

تُستخدم عقدة العملية هذه الأيام لتمييز أجيال مختلفة من المعالجات، مع انخفاض عقد العملية، تنخفض أحجام الترانزستورات مما يسمح بتركيب المزيد من الترانزستورات داخل الشريحة، وكلما زاد عدد الترانزستورات في الشريحة، كلما كانت الشريحة أكثر قوة و كفاءة في استخدام الطاقة.