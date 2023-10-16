تكنولوجيا: قد يقتصر التوافق مع الإصدارات السابقة لجهاز Nintendo Switch 2 على طرز معينة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت شائعات جهاز Nintendo Switch 2 جزءًا من مناقشة في بودكاست XboxEra الجديد، حيث قدم Shpeshal Nick أحدث المعلومات، والتي يبدو أنها في الغالب شائعات وافتراضات معترف بها.

في الواقع، بعد أن تم تسليط الضوء على التفاصيل على Reddit، رد Nick ليذكر الجميع بأن مصدره غير مؤكد، لذلك كما هو معتاد، يجب أخذ الشائعة هذه على أنها غير مؤكدة.

ومع ذلك، فهي أكثر قابلية للتصديق من ادعاء ظهر مؤخرًا يشير بأنه سيتم الكشف عن جهاز Nintendo Switch 2 هذا الأسبوع.

باختصار، يقول Nick إنه سمع بعض المعلومات حول جهاز Nintendo Switch 2، والتي تفيد بإنه سيكون هناك ما لا يقل عن اثنين من الطرز بنفس الطريقة التي أصدرت بها سوني جهاز PlayStation 5 الذي يدعم الوسائط الفعلية وجهاز PS5 الرقمي.

تشير شائعة أخرى أيضًا إلى وجود جهاز Nintendo Switch 2 رقمي وجهاز Nintendo Switch 2 فعلي، لذلك اكتسبت هذا الاعتقاد المزيد من الاهتمام. ومع ذلك، يزعم Nick أن هناك خطة لتوفير التوافق مع الألعاب السابقة على طراز واحد فقط.

كما ان الافتراض الذي طرحه مضيفو البودكاست، والذي يعتبر معقولًا، هو أن جهاز Nintendo Switch 2 الرقمي قد لا يكون يدعم التوافق مع الألعاب السابقة وسيتم تحديد سعره وفقًا لذلك، أي أنه سيكون أرخص.

وهذا سيترك جهاز Nintendo Switch 2 الفعلي الأكثر تكلفة ليقدم نقاط بيعه الفريدة مثل وظيفة الكرتشر والتوافق مع الألعاب السابقة، مما قد يشجع اللاعبين على إنفاق المزيد من أموالهم على ميزات إضافية لم تكن تعتبر قيمة في أجيال الأجهزة المنزلية السابقة.

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