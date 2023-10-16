تكنولوجيا: ‏BMW تبدأ في إنتاج الدراجة الكهربائية CE 02 في الهند بمحرك يصل إلى 11 كيلو واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كجزء من جهود الشركة في مجال الكهرباء، أطلقت BMW مؤخرًا دراجة CE 02 المدمجة، والتي تقع في مكان ما بين دراجة نارية كهربائية كاملة الحجم ودراجة نارية كهربائية، وهي تتنافس مع أمثال Honda Navi.

وتشير أحدث التقارير الصادرة عن ZigWheels إلى أنه سيتم تصنيع دراجة BMW CE 02 في الهند وشحنها إلى الأسواق العالمية من هناك.

وتصنع TVS Motor، الشركة الهندية التي أبرمت BMW شراكة معها لإنتاج CE 02، بالفعل دراجة BMW G 310 GS خفيفة الوزن للمغامرات تعمل بمحرك ICE، لذا فمن المنطقي لشركة BMW الاستفادة من خبرة الشركة في التصنيع، خاصة إذا كانت الهدف هو إنتاج كميات كبيرة.

تبدو دراجة BMW CE 02 بمثابة دراجة صغيرة جذابة للتجول في المدينة لأولئك الذين يبحثون عن دراجة كهربائية يسهل التحكم فيها مع نطاق عملي وقدرات أداء معقولة.

تم تصميم CE 02 لتكون دراجة نارية كهربائية مناسبة للمبتدئين، مع ارتفاع مقعد يبلغ 750 ملم فقط وأوضاع راكب تستوعب الدراجين الجدد مع توصيل طاقة لطيف ومدى أطول.

ستكون CE 02 متاحة بمحرك بقوة 4 كيلو واط (8 حصان) أو 11 كيلو واط (15 حصان)، قادرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 45 كم/ساعة ومدى حوالي 45 كم أو 95 كم/ساعة و 90 كم على التوالي.

ستقدم BMW أيضًا دراجة CE 02 مع خيارين متاحين من المعدات مع حزمة Highline المتميزة التي توفر خيارات ألوان فريدة وخدعة أنيقة تسمح للركاب باستخدام شاشة TFT مقاس 3.5 بوصة كشاشة ثانوية لهواتفهم الذكية.

من المتوقع أن تكون سيارة BMW CE 02 متاحة في عام 2024، مع شحن الوحدات إلى الأسواق الدولية من منشأة الإنتاج الهندية.

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