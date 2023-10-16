شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يوفر ميزة جديدة لمستخدمي الكمبيوتر قبل الموبايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد طرح الإصدارات الأصلية من واتساب على كل من نظامي التشغيل Windows وmacOS، بدأ واتساب الآن في إضافة ميزات وتحسينات جديدة إلى تلك الإصدارات من أجل مواكبة المشهد المتغير في إصدارات الأجهزة المحمولة، ومع ذلك، فقد حولت الشركة في الوقت الحالي تركيزها إلى نسخة الويب الخاص بالتطبيق.

وأعلنت الشركة مؤخرًا أنها تعمل على شريط جانبي جديد وفلتر دردشة جماعية للويب، واكتشفت WABetaInfo خيارًا جديدًا يتيح للمستخدمين البحث بسرعة عن الرسائل بحلول تاريخ معين.

يشير التقرير بوضوح إلى أن ميزة البحث الجديدة في مرحلة الاختبار ويتم طرحها حاليًا لاختيار المستخدمين في مرحلة تجريبية، وهذا يعني أنك لن تتمكن من رؤية هذه الميزة إلا إذا كنت مسجلاً في برنامج واتساب التجريبي، ومن المهم أيضًا ملاحظة أن الميزة يتم طرحها في نسخة تجريبية محدودة في الوقت الحالي ومن المتوقع أن تصبح متاحة لمزيد من مختبري النسخة التجريبية قريبًا والتي قد يتبعها الطرح الرسمي.

كيف تعمل هذه الميزة بناءً على التسريبات، يوجد زر تقويم جديد يسمح للمستخدمين بتحديد تاريخ معين ثم إجراء بحث داخل النظام الأساسي، وسيؤدي النقر عليه إلى إظهار التقويم حيث يمكن للمستخدمين تحديد التاريخ ثم البحث عن كلمة رئيسية لمعرفة الرسالة التي يبحثون عنها بسهولة.

وستسهل هذه الميزة على المستخدمين العثور على شيء ما على واتساب خاصة إذا كانوا يتذكرون تاريخ الرسالة التي تمت مشاركتها معهم، والآن، هذه ليست ميزة جديدة تمامًا. يحتوي الإصدار التجريبي من واتساب لنظام التشغيل iOS 22.24.0.77 على هذه الميزة بالفعل، ويقوم واتساب الآن بتوفير نفس الشيء إلى عميل الويب.