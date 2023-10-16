تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات هاتف Xiaomi 14 قبل الإعلان المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الصيني شاومي للإعلان الرسمي عن سلسلة Xiaomi 14 في حدث يعقد في وقت لاحق هذا الشهر، ولقد كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مواصفات هذا الإصدار إستعداداً للإعلان المرتقب.

شغلت سلسلة Xiaomi 14 عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، كما أوضحت الصور المسربة ثلاثية الأبعاد تصميم Xiaomi 14 Pro.

ومن جديد تقدم أحدث التسريبات التي جاءت من “microblogging” تفاصيل جديدة حول Xiaomi 14 من خلال تسريبات مصورة لقائمة مواصفات الهاتف.

ويظهر هاتف Xiaomi 14 في التسريبات بوحدة كاميرة بتصميم مربع كبيرة الحجم، والتي تتضمن ثلاثة مستشعرات والمطورة بالتعاون مع Leica.

وتتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر OV50H رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم Xiaomi 14 شاشة C8 OLED بحجم 6.44 إنش، وجودة عرض 1.5K، وعمق ألوان 12بت، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ونسبة سطوع 2800 nit، وتدعم تقنية Dolby Vision، وHDR10+.

كما يتميز الهاتف باثنان من المكبرات الصوتية بنظام ستريو، ويدعم معايير IP68، أيضاً يضم ماسح IR Blaster، ويضم Xiaomi 14 رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، كما يأتي بذاكرة عشوائية LPDDR5x، وسعة تخزين UFS 4.

ويدعم الهاتف نظام VC للتبريد السائل، مع نظام تشتيت الحرارة، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4600 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W، والشحن العكسي بقدرة 10W.

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