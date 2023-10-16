تكنولوجيا: رصد النموذج الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Redmi Note 13 Pro في منصة NRRA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شاومي سلسلة هواتف Redmi Note 13 في السوق الصيني خلال الفترة الماضية، ولقد أكدت أحدث التسريبات على رصد النموذج الخاص بالأسواق العالمية من هاتف Redmi Note 13 Pro في منصة NRRA.

انطلقت سلسلة Redmi Note 13 في السوق الصيني بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، ولقد سجلت النماذج الخاصة بالأسواق العالمية خلال الفترة الماضية في منصة IMDA في سنغافورة.

ولقد ظهرت الهواتف من جديد في منصة NRRA في كوريا، حيث سجل هاتف Redmi Note 13 بنموذج رقم 2312DRAABG، بينما سجل هاتف Redmi Note 13 Pro بنموذج رقم 2312RA50G.

وتشير التوقعات إلى أن هواتف Redmi Note 13، وRedmi Note 13 Pro تنطلق للأسواق العالمية برقاقة Dimensity 7200 ultra، وشاشة منحنية مميزة بجودة عرض 1.5K.

أيضاً من المتوقع أن تقدم شاومي هاتف Note 13 Pro Plus في الأسواق العالمية، على أن تنطلق هذه الإصدارات بشكل رسمي بحلول نهاية هذا العام.

يذكر أن هاتف Redmi Note 13 انطلق في السوق الصيني بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، ومعالج Dimensity 6080، وذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت في أعلى نموذج.

وتتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر رئيسي بدقة 100 ميجا بيكسل، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

من جانب أخر يأتي هاتف Redmi Note 13 Pro بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 7s Gen 2، وذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5100 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، بينما تميز Redmi Note 13 Pro Plus بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

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