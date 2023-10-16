شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبيعات iPhone 15 أسوأ من iPhone 14 فى الصين.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد عن انخفاض مبيعات أحدث تشكيلة هواتف من شركة أبل وهي سلسلة iPhone 15، حيث لا يتم بيعها بشكل جيد في الصين، وذلك وفقًا لبحث جديد تم الكشف عنه عبر بلومبرج.

ومقارنة بالفترة نفسها لجهاز iPhone 14 من العام الماضي فيقدر المحللون انخفاضًا بنسبة 4.5%، وهو ما يعادل - على نطاق شركة أبل - انخفاضًا في عدد الأجهزة المباعة بملايين الأجهزة، وانخفض سهم أبل بنسبة 1٪ في تداول ما قبل السوق بسبب الأخبار، وفقًا لموقع 9to5mac.

وفي الأسابيع الأخيرة منعت الولاية أيضًا المسؤولين الحكوميين من استخدام أجهزة iPhone في أماكن العمل، بسبب المخاطر الأمنية، وقد يجادل البعض بأن علامة أبل التجارية قد شوهت ثقافيا نتيجة لذلك.

وستعلن شركة أبل عن نتائج أرباحها الربع سنوية في الثاني من نوفمبر، بما في ذلك مبيعات الفترة من يوليو إلى سبتمبر، والتي تتضمن الأسبوع الأول من مبيعات iPhone 15.

سيكون المستثمرون متشوقين لمعرفة كيفية مقارنة الإيرادات المُبلغ عنها من وحدة أعمال iPhone بالعام السابق، والتوقعات المتفق عليها، يعد الاستقبال لجهاز iPhone الجديد أيضًا عاملاً رئيسياً للمبيعات في الفترة الحالية.