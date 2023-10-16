تكنولوجيا: سلسلة iPhone 15 لا تحقق نسبة المبيعات المتوقعة في السوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت التقارير التي نشرت عبر “Counterpoint” إنخفاض نسبة مبيعات سلسلة iPhone 15 في السوق الصيني مقارنة بإصدارات ابل السابقة من سلسلة iPhone 14.

تواجه سلسلة iPhone 15 تباطؤ في المبيعات في السوق الصيني، حيث إنخفضت مبيعات الإصدارات الجديدة بنسبة 4.5% مقارنة بهواتف iPhone 14 العام الماضي.

ولقد أشار تقرير محللي “Jefferies” أن سلسلة iPhone 15 تواجه إنخفاض حاد في المبيعات عن المتوقع هذا العام، كما يأتي هذا الإنخفاض في الوقت الذي تتقدم فيه هواوي من جديد بخطوات سريعة بسلسلة Mate 60 التي أعلن عنها مؤخراً.

كما تشير توقعات “Jefferies” إلى أن هواوي ستواصل تقدمها في تسجيل نسبة أكبر من مبيعات هواتفها الذكية خلال العام المقبل.

من جانب أخر تشير بعض التقارير إلى أن السبب في تراجع مبيعات سلسلة iPhone 15 يعود للمشكلات المتلاحقة التي رصدت في بعض الوحدات، والتي تتضمن إرتفاع حرارة الهاتف في إصدارات Pro والتي أدت إلى تضخم البطارية في بعض الأحيان، إلى جانب بعض المشاكل المتفرقة الأخرى التي تؤثر على مبيعات الهواتف الجديدة.

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