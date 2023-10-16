ميزة مذهلة في الآيفون مع iOS 17 يمكنها تشخيص حالات القلق والاكتئاب.. تعرف عليها

المشكلات المتعلقة بالصحة النفسية والعقلية غالبا ما تكون مخيفة ومعقدة ولأن آبل تهتم بمستخدميها، قدمت لنا العديد من الميزات المفيدة جدا مع نظام التشغيل الجديد iOS 17 وعلى رأسها تقييمات الصحة النفسية والتي من خلالها سوف تتمكن من تحديد نوع المشكلة التي تُعاني منها سواء كانت إكتئاب أو قلق وما إذا كنت بحاجة للحصول على الدعم وزيارة طبيب مختص أم لا، ولنتعرف خلال السطور التالية على كيفية العثور على ميزة آبل الجديدة وطريقة استخدامها على الآيفون.

ما هي ميزة تقييمات الصحة النفسية في iOS 17

تعمل ميزة تقييم الصحة النفسية والعقلية في الآيفون على طرح عدد من الأسئلة عليك في محاولة لتضييق نطاق الأفكار والمشاعر التي تراودك، وتحليل حالتك العقلية من أجل تحديد المستوى الحالي للإكتئاب أو القلق، كما يتم إنشاء ملف PDF لتسليمه إلى الطبيب ومساعدته على تقييم حالة صحتك العقلية بشكل سهل وسريع.

ومع ذلك، يجب أن تكون على دراية بأن ميزة آبل تلك تم تصميمها لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 13 وما فوق كما أنها ليست تشخيصا يمكن الإعتماد عليه بشكل كامل، ولكن يمكن اعتبارها تشخيصًا أوليًا بناءً على إجاباتك، مما يساعدك على معرفة ما إذا كان الأمر يستدعى الذهاب إلى الطبيب أم لا.

كيفية تشغيل ميزة تقييمات الصحة النفسية

لكي تتمكن من استخدام ميزة تقييم الصحة العقلية بالآيفون الخاص بك لمعرفة ما إذا كنت مصاب بالقلق أو الاكتئاب، سوف تحتاج إلى تثبيت نظام التشغيل iOS 17 على هاتفك الذكي وبعدها قم بالخطوات التالية:

اذهب إلى تطبيق صحتي على جهاز الآيفون الخاص بك ثم اضغط على تصفح وبعدها تقييمات الصحة النفسية.

حدد فئتك العمرية، ثم اضغط فوق بدء اجراء الاستبيان.

أجب عن جميع الأسئلة التي يصل عددها إلى 16 سؤالا.

عندما تجيب على جميع الأسئلة، اضغط على “تم”.

بعد الإنتهاء، سوف يكون لديك أكثر من خيار وهذا يشمل ما يلي.

معرفة المزيد عن مستوى الخطر لديك حيث سوف تظهر لك مستويات خطر القلق والاكتئاب بناءً على إجاباتك.

في هذه المرحلة، قد تشعر أن لديك ما يكفي من الفهم لصحتك العقلية للتحدث إلى الطبيب المناسب. إذا كان الأمر كذلك، فانقر فوق تم.

الخيار التالي سيكون تصدير نتائجك كملف بي دي إف PDF لتقديمه للطبيب المختص.

الخيار الآخر هو الوصول لمحتوى ومقالات ومواقع رسمية خاصة بالصحة العقلية والنفسية.

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وهكذا تكون نجحت في استخدام تقييمات الصحة النفسية على الايفون بكل سهولة، وتشير آبل إلى أن هذه الميزة لا تُستخدم بغرض التشخيص الطبي. ولهذا إذا كان لديك مخاوق بشأن حالتك العقلية أو النفسية، حينها سيكون القرار الأنسب هو استشارة طبيب مختص.