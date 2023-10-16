شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ابتزاز أوروبا لشركات التقنية مستمر.. تحذير من الاتحاد ورد من "تيك توك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة تيك توك عن خطتها للتخفيف من المحتوى المضلل والعنيف في أعقاب الحرب بين قوات الإحتلال الإسرائيلية وفلسطين.

حيث قالت TikTok إنها اتخذت "على الفور" إجراءات لمواجهة المعلومات المضللة بعد أن حذر الاتحاد الأوروبي المنصة في أعقاب الأحداث الأخيرة.

ودعا الاتحاد الأوروبي رئيس TikTok، شو زي تشيو، إلى "تكثيف الجهود بشكل عاجل"، و"توضيح" في غضون 24 ساعة كيفية امتثاله للقانون الأوروبي ، وقالت الشركة في بيان يوم لها: "لقد حشدنا على الفور موارد وأفرادًا كبيرًا للمساعدة في الحفاظ على سلامة مجتمعنا وسلامة منصتنا".

وفي رسالة إلى الشركة، حذر مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون من أن TikTok بحاجة إلى أن تضع في اعتبارها شعبيتها بين الشباب و"حماية الأطفال والمراهقين من المحتوى العنيف والدعاية الإرهابية بالإضافة إلى تحديات الموت والمحتوى الذي قد يهدد حياتهم".

كما حذر الأتحاد الأوربي أيضًا X (تويتر سابقًا)، ويوتيوب، وميتا، المالكة لفيسبوك وانستجرام، تحذيرات مماثلة بشأن المعلومات المضللة، إلى جانب مهلة نهائية مدتها 24 ساعة، وقد وضع كل من X وMeta خطوات عمل جديدة، بينما لم تقدم Google بيانًا رسميًا بعد.

وقد أظهر توجه الاتحاد الأوروبي على ممارسات المنصات في ضوء أحداث قوات الإحتلال الإسرائيلية الآن أن الاتحاد عازم على الاستفادة الكاملة من قوة منصات الاجتماعى في توجيه الرأي العام وتطبيق سياسته