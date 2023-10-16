تكنولوجيا: مراجعة لعبة Spider-Man 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجربة إستثنائية في ألعاب Spider-Man تقدم من سوني في لعبة Spider-Man 2، التي تصنع التوزان المطلوب بين الجرافيك والمعارك القتالية ونظام ممتاز لإجتياز مراحل اللعبة، وفي مراجعتنا التالية نستعرض مميزات هذا الإصدار من ألعاب Spider-Man.

تنطلق لعبة Spider-Man 2 بمستوى ورؤية جديدة في ألعاب الأبطال الخارقين تتخطى المفهوم التقليدي لهذه الفئة من الألعاب التي تعمل غالباً على تحسين مستوى شخصيات محددة في اللعبة، حيث تستهدف لعبة Spider-Man 2 التركيز على تحسين مستوى كل شخصية لتجربة غامرة في عالم ألعاب الأبطال الخارقين، وفي السطور القادمة نوضح إنطباعنا الأول للعبة بعد تجربة إستمرت على مدار 11 ساعة.

تسلط لعبة Spider-Man 2 الضوء على بعض الصعوبات التي تواجه مايلز موراليس وبيتر باركر، حيث يواجه بيتر على سبيل المثال مشكلة لدفع رهن عقاري وأيضاً المساهمة في علاج صديق له، بينما يعمل مايلز على تجهيز مقال الخاص بالتسجيل في الجامعة، ومن ثم توضح أحداث اللعبة تأثير المعارك التي يخوضها سبايدر في تأخر مايلز عن تنفيذ المهام الخاصة به.

هناك أيضاً بعض التحديات الأخرى التي يواجهها كلاً من بيتر ومايلز إلى جانب الأحداث القتالية في اللعبة، ومنها بدلة (Venom) التي تؤدي إلى التأثير على شخصية بيتر دون أي يدرك هذا التأثير.

أيضاً يواجه سبايدر من جديد (Kraven) الذي يستمر في تنفيذ هجمات على بيتر باركر في مدينة نيويورك، كما يستمر تأثيره السلبي على دكتور “كونورز” الذي يدفعه إلى التحول إلى شخصية (Lizard) الأقوى، لذا تجمع هذه الشخصية بشكل خاص الكثير من التنقادات بين شخصية الأب الذي يسعى للعودة إلى عائلته، مع معارك يخوضها بشخصية (Lizard) مع سبايدرمان وكرافن تؤدي إلى إصابته في النهاية.

يمكنك أن تتمتع في أحداث المعارك القتالية بالتنقل أيضاً في مدينة نيويورك مع تغطية لمساحة أكبر من مدينة نيويورك التي تتضاعف مقارنة بالألعاب السابقة، ومع PS5 ستختبر ميزة التنقل السريع مع تفاصيل جذابة في رسوم اللعبة مع تأرجح إنسيابي بالشباك، وأيضاً ميزة النقر السريع على زر المثلث لإطلاق الشبكات في أي وقت بتجربة ممتعة تتفوق على التأرجح بالشباك المفضل للكثير للاعبين.

يمكنك تجربة إنفاق الرياح أيضاً التي تدعمك في التنقل فائق السرعة في مواقع محددة في المدينة بإستخدام التيارات الهوائية لتصل إلى وجهتك بسرعة فائقة.

ومع هذه الإختيارات المتاحة التي تدعمك في إجتياز مراحل اللعبة، يمكنك أيضاً التمتع بتجربة التبديل السريع بين بيتر أو مايل بتجربة تحاكي التبديل بين شخصيات تريفور وفرانكلين ومايكل في أحداث لعبة “Grand Theft Auto 5”.

أحداث لعبة Spider-Man 2 تتمتع بآداء إستثنائي أيضاً مع ذاكرة SSD في PS5 والتي تتخطى التأرجح والحركة الإنسيابية السريعة وأيضاً الآداء السريع في إطلاق الشبكات.

يمكن أن تختبر أيضاً تأثير ذاكرة SSD في PS5 مع الشبكات الممتدة التي تدعم سبايدر مان في التقدم بآداء أسرع ثلاث مرات مقارنة باللعبة الأولى.

ستجد أيضاً مزيد من التفاصيل حول شخصيات اللعبة التي تتميز بحيوية أكثر مع إطار قصصي للشخصيات يتمتع بدقة أعلى.

ولقد أكدت “Insomniac” على التجربة الفريدة لإستخدام ذراع التحكم Dual Sense في أحداث اللعبة بأكثر من طريقة.

التجربة الصوتية في أحداث لعبة Spider-Man 2 إستثنائية أيضاً، حيث يمكنك أن تتمتع بصوتيات ثلاثية الأبعاد بتجربة غامرة تتكامل مع أحداث اللعبة، وتحقق اللعبة الإستفادة من تقنية Ambisonics وتقنية الصوت الموضعي لحركة الأشياء في كل مشهد، لذا ستتمتع بتجربة تنبض بالحياة وأكثر واقعية في كل مشهد، كما تظهر المؤشرات في اللعبة بمستوى أفضل لتحديد سريع للموقع المستهدف.

اللعبة تقدم اثنان من الأوضاع للعرض فقط والتي تنقسم بين وضع مرئي ووضع الآداء، حيث تم إزالة الوضع الثالث من أحدث اللعبة، نظراً لتشغيل ميزة تتبع الأشعة بشكل إفتراضي في كل الأحوال.

ومع إختيارك لوضع “Performance” في اللعبة فإن هذا النمط سيعمل على التركيز على آداء تقنية تتبع الأشعة التي تأتي بمستوى أفضل بالتأكيد في جهاز PS5، حيث سيحصل المستخدم على معدل إطارات ودقة عرض أفضل، أيضاً أوضحت “Insomniac” أن تقنية تتبع الأشعة لا يمكن إيقافها في أي من أوضاع اللعبة.

التجربة المرئية في أحداث Spider-Man 2 مذهلة بالتأكيد، حيث يمكنك أن تختبر التعبير الأكثر واقعية لنماذج الشخصيات المختلفة، والتي تتكامل مع دور كل شخصية في اللعبة وتؤثر على مصداقية إنفعالات الشخصيات في الإطار القصصي لأحداث اللعبة، كما تؤثر تقنية تتبع الأشعة على إبراز الإنعكاسات في كل مشهد للعالم المحيط، مع إنكسار أشعة الشمس والظلال التي ستظهر بالتأكيد برؤية مذهلة تبرز آثار التدمير في ساحة القتال بواقعية أكبر.

وتعد القدرات والمهارات المقدمة لشخصيات بيتر ومايلز من أبرز المميزات التي إختبرناها في لعبة Spider-Man 2، حيث تم إعادة صياغة القدرات والمهارات التي يمكنك أن تستكشفها في العالم المفتوح بشكل خاص، مع الكثير من المهام الجانبية التي ستختبر فيها مهاراتك وتستكشف الجديد في مهارات كل شخصية.

بعيداً أيضاً عن المهام الجانبية ستمتعك الساحات القتالية بتجربة مثيرة قد تستمر لوقت طويل في جذبك لتحسين المهارات القتالية، كما يمكنك الإستمتاع بكل حركة ومشهد مميز بالإنعكاسات المثالية في ساحة القتال مع تفاصيل دقيقة في كل مشهد، يمكنك أيضاً الإسراع لإيقاف المعارك القتالية الدائرة في مدينة نيويورك والتي ستظهر على الخريطة المصغرة.

لن تحتاج إلى التوقف للتفكير في مهمة جديدة لسبايدر مان، حيث تتمتع مدينة نيويورك بالكثير من الأحداث، لكن قد ترغب في التوقف قليلاً لتتمتع بالمشاهد والتفاصيل التي تتميز بها المدينة.

اللعبة تقدم أيضاً مهام تحتاج لمايلز أو بيتر فقط لتنفيذها، لذا إذا بدأت في رحلتك لإنهاء الخريطة سيكون لديك الكثير من التنوع في المهام والأحداث، أيضاً لا تتوقف لإلتقاط أنفاسك لفترة طويلة، حيث تزداد كثافة الأعداء بشكل سريع لتقدم للاعب تحدي أكبر لإنهاء المهام.

أيضاً على عكس لعبة Spider-Man التي تتيح للاعب الإفلات من القتال بالهجمات الرئيسية فقط، تتيح لعبة Spider-Man 2 لك إستخدام قدرات ومهارات Venom مع بعض الأدوات أثناء القتال، لذا يظهر التنوع في القتال بشكل أكبر.

من بين الجوانب السلبية في هذا الإصدار من اللعبة المؤشر المميز باللون الأحمر وهو نفس اللون المستخدم لبعض الأشياء المطلوب مراوغتها في اللعبة مثل الرصاصات التي يتم إطلاقها من القناصة، لذا قد تستغرق بعض الوقت للتعود على هذا المؤشر.

أيضاً تقدم Insomniac في Spider-Man 2 عدد 65 بدلة في أزياء سبايدر مان يمكن فتحها في أحداث اللعبة، ولكل بدلة سيتوفر للمستخدمين أشكال مختلفة ليرتفع العدد النهائي للأزياء إلى 200.

ولشخصية مايلز بشكل خاص تقدم Insomniac إختيارات بين بدلة 2099 والذكرى العاشرة وBoricua وEncoded، ولبيتر تتوفر البدلة السوداء الكلاسيكية، وبدلة Webbed السوداء من “Sam Raimi”، وبدلة الحرب الأهلية، وأيضاً بدلة Apunkalyptic.

كما تقدم اللعبة إختيارات لترقية البدلة مثل صحة البدلة، والتركيز، والضرر، ومميزات أخرى للتركيز على سرعة إطلاق الشبكة.

من جانب أخر سيتاح لسبايدر مان الإستيلاء على أدوات مثل آداة إلتقاط الشبكات، والأدوات الخاصة بالهجمات المفاجئة التي تقدم ميزة الدفاعات الكهربية.

يمكن لشخصية مايلز أيضاً الوصول إلى بعض من قدرات Venom والتي تتضمن سلسلة البرق، والقوة المدمرة، وهزة Venom التي تسحق الأعداء، مع تجربة سلسة لتنفيذ هجمات Venom بإستخدام زر L1 أو R1 للوصول السريع للأدوات.

بشكل عام تكشف النظرة الأولية للعبة Spider-Man 2 عن تفاصيل دقيقة وإهتمام خاص من Insomniac للتركيز على كل عنصر في هذا الإصدار، وهو ما أكدته المراجعة الأولية للعبة بعد تجربة إستمرت 11 ساعة، ومازال لدينا تفاصيل أكثر لإستكشافها في أحداث هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

0.00 طورت Spider-Man 2 بتوازن إستثنائي بين عناصر اللعبة لتنتقل إلى مستوى جديد وتحتل الصدارة بين ألعاب سبايدر مان 10.0/10 الإيجابيات جرافيك ممتاز مع آداء أفضل لتقنية تتبع الأشعة

تحسين مستوى الشخصيات في اللعبة

تغطية لمساحة أكبر بتفاصيل أدق لمدينة نيويورك

إبراز واضح لآداء SSD في PS5 في السرعة الفائقة

مؤثرات صوتية مذهلة

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