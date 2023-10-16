شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديات الممثلين أمام الذكاء الاصطناعى.. على هوليوود فعل المزيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه هوليوود الكثير من الصراعات بين الكتاب والممثلين حول قضايا متعددة، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، توصل الكتاب إلى حل وسط وأنهوا إضرابهم ولكن يبدو أن الممثلين ما زالوا يواجهون الكثير من المشاكل، لكن في قلب هذا الاستياء من قبل الممثلين يكمن الذكاء الاصطناعي.

ففي الأسبوع الماضي، كشفت نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والراديو (SAG-AFTRA) أن المحادثات مع كبار المديرين التنفيذيين للتلفزيون والسينما في هوليود وصلت إلى طريق مسدود.

ماذا يريد الممثلون في هوليوود؟ هناك رغبات واضحة بشأن الحد من استخدام الذكاء الاصطناعي، ليس هذا فحسب، بل يمكنك أيضًا تقليل التشابهات الممسوحة ضوئيًا ثلاثية الأبعاد للممثلين، وقالت SAG-AFTRA في بيان: "لقد أبلغنا بخيبة أمل عميقة أن الرؤساء التنفيذيين للصناعة قد ابتعدوا عن طاولة المفاوضات بعد رفضهم معارضة عرضنا الأخير".

وأضافت نقابة الممثلين: "ترفض هذه الشركات حماية فناني الأداء من الاستعاضة عنهم بالذكاء الاصطناعي، وترفض زيادة أجورك لمواكبة التضخم، وترفض مشاركة جزء صغير من الإيرادات الهائلة التي يحققها عملك لهم".

وكتب جيفري بينيت، المستشار العام لـ SAG-AFTRA، خطابًا يطالب فيه أيضًا بما يبحث عنه الممثلون، "تؤكد SAG-AFTRA أن الحق في نسخ صوت فنان الأداء أو ما يشبهه رقميًا للتلاعب بالأداء بشكل كبير، أو إنشاء أداء رقمي جديد، هو موضوع إلزامي للمساومة، بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام صوت المؤدي أو شبهه أو أدائه لتدريب نظام ذكاء اصطناعي مصمم لتوليد محتوى مرئي أو سمعي أو سمعي بصري جديد يعد موضوعًا إلزاميًا للمساومة".

ويريد الممثلون التأكد من أنه إذا تم استخدام صوتهم أو أدائهم من قبل بعض الذكاء الاصطناعي، فيجب أن يتم إعلامهم بذلك وإعلامهم به، ويكمن القلق في إمكانية استخدام المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي في كل مكان تقريبًا، على سبيل المثال، أوضح توم هانكس مؤخرًا أن الإعلان الذي يتم نشره بوجهه كان مزيفًا وتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.

كيف يمكن للولايات المتحدة أن تشارك وفقًا لتقرير صادر عن Venturebeat، اقترح أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي "قانون عدم التزييف" - قانون Nurture Originals، وFoster Art، وKeep Entertainment Safe، لقد أيد الممثلون مشروع القانون.

ووفقًا للتقرير، فإن القانون "سيمنع أي شخص من إنتاج أو توزيع نسخة طبق الأصل غير مصرح بها من فرد ما تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لأداء تسجيل صوتي ومرئي أو صوتي دون موافقة الفرد الذي سيتم نسخه"، ومع ذلك، فهذا أمر بعيد المنال حيث يجب أن يوافق الكونجرس الأمريكي أولاً على مشروع القانون ثم يوقعه الرئيس الأمريكي قبل أن يصبح قانونًا ويمكن سنه.