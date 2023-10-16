شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من غير فتح العلبة.. كيف تخطط أبل لتحديث iPhone 15 داخل متاجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت شركة أبل 3 تحديثات حتى الآن لنظام التشغيل iOS 17، حيث ظهرت به بعض المشاكل عقبل إطلاقه، ووفقًا لمارك جورمان من بلومبرج في رسالته الإخبارية الأسبوعية Power On، تعمل شركة Apple على تطوير نظام يسمح لها بتحديث هواتف ايفون في متاجر أبل دون الحاجة إلى قيام موظف بفتح كل صندوق وتحديث كل هاتف يدويًا، وفقاً لموقع phonearena.

وتتضمن التقنية استخدام لوحة خاصة يتم وضع صناديق أجهزة iPhone فوقها، ستقوم اللوحة بتشغيل وحدات iPhone المكدسة فوقها لاسلكيًا، وتحديث نظام التشغيل iOS، وإيقاف تشغيل الهواتف، كل ذلك دون إزعاج العبوة.

هذه ليست خطة خيالية، حيث تخطط شركة Apple لبدء شحن اللوحات إلى متاجر Apple قبل نهاية العام، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت شركة Apple ستسمح في النهاية باستخدام التكنولوجيا من قبل شركائها من شركات النقل لتحديث مخزون iPhone في تلك المتاجر.

إذا كنت قد اشتريت iPhone لأول مرة، فيمكنك تحديث هاتفك بالانتقال إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتنزيل التحديث وتثبيته، سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الشركات المصنعة لهواتف Android ستتوصل إلى تقنية مماثلة تسمح لمشتري أجهزة Android بتشغيل أحدث إصدار من Android على هاتف جديد دون الحاجة إلى القلق بشأن التحقق من آخر تحديث.