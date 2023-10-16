شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض كبير في مبيعات "آيفون 15" بالصين.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت دراسة اقتصادية أن مبيعات أحدث هواتف شركة آبل الأمريكية آيفون 15 في الصين أسوأ من مبيعات الجيل السابق آيفون 14 وهو ما يعكس استمرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي في الصين من ناحية وتزايد المنافسة من جانب شركات أخرى مثل هواوي تكنولوجيز الصينية.

وبحسب تقديرات شركة كونتربوينت ريسيرش، جاءت مبيعات هواتف آيفون 15 في الصين خلال أول 17 يوما بعد طرحه أقل بنسبة 4,5% عن مبيعات آيفون 14 ـ خلال الفترة المماثلة.

في الوقت نفسه قال محللون في شركة جيفريز للاستشارات بقيادة إديسون لي إن مبيعات آيفون 15 في الصين أقل بنحو 10% عن مبيعات آيفون 14 بعد أن نجحت شركة هواوي في التفوق على آبل في سوق الهاتف المحمول الصينية ككل.

طرز آيفون

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التقريرين يمثلان ضربة محتملة لآبل في الوقت الذي تعاني فيه من تراجع الطلب على الهواتف الذكية إلى أقل مستوياته منذ عقد، وظهور مشكلة ارتفاع درجة حرارة الأجهزة في بعض طرز آيفون.

وأضافت أنه إذا تأكدت هذه التقديرات الأولية، فسيكون هذا أسوأ بداية لأجيال الهاتف الذكي آيفون في الصين منذ حوالي 2018، عندما بدأت هواتف محلية مثل أوبو وفيفو استقطاب العملاء في آسيا.

مبيعات آيفون

وأرجعت شركة كونتربوينت انخفاض مبيعات آيفون في الصين بشكل أساسي إلى تعثر تعافي الاقتصاد الصيني من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشددت على أن الهاتف آيفون 15 قد يسجل نموا في المبيعات بنحو 10% مقارنة بالعام الماضي في أول 9 أيام من طرحه للبيع في الولايات المتحدة.