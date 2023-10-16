شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستراليا تفرض غرامة على منصة X بسبب مكافحة الاعتداء الجنسى على الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت أستراليا غرامة قدرها 610,500 دولار أسترالي، ضد الشركة المعروفة سابقًا باسم تويتر بسبب "التقصير" في الكشف عن معلومات حول كيفية تعاملها مع محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال، وذلك وفقاً لموقع CNN.

وقالت لجنة السلامة الإلكترونية الأسترالية، وهي الجهة المنظمة للسلامة على الإنترنت، في بيان، إن منصه X فشلت في الرد بشكل مناسب على عدد من الأسئلة حول الطريقة التي تتعامل بها مع مشكلة المواد التي تحتوي على إساءة معاملة الأطفال.

واتهمت الهيئة المنصة بعدم تقديم أي رد على بعض الأسئلة، أو ترك بعض الأقسام فارغة تماما أو تقديم إجابات غير كاملة أو غير دقيقة، وقالت جولي إنمان جرانت، مفوضة السلامة الإلكترونية في البيان : "لقد صرحت X علنًا أن معالجة الاستغلال الجنسي للأطفال هي الأولوية الأولى للشركة، ولكن لا يمكن أن يكون مجرد كلام فارغ، فنحن بحاجة إلى رؤية الكلمات مدعومة بإجراءات ملموسة".

وفي فبراير، سأل "إنمان جرانت " خمس شركات تقنية، X وTikTok وGoogle وDiscord وTwitch، عن الخطوات التي كانوا يتخذونها لمعالجة "انتشار" الجرائم ضد الأطفال التي تحدث على خدماتهم.

وقال إنمان جرانت: "لقد كشفت إجاباتهم عن أوجه القصور والتناقضات المثيرة للقلق"، وأضاف المفوض أن فشل X في الامتثال كان "أكثر خطورة" من الشركات الأخرى، ولدى المنصة 28 يومًا لطلب سحب الإشعار أو الدفع.

وقالت اللجنة إن X لم ترد على عدد من الأسئلة المهمة مثل “الوقت الذي تستغرقه المنصة للرد على تقارير الاستغلال الجنسي للأطفال؛ والتدابير التي اتخذتها للكشف عن الاستغلال الجنسي للأطفال في البث المباشر؛ والأدوات والتقنيات التي تستخدمها للكشف عن مواد الاستغلال الجنسي للأطفال.