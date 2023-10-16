شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 17 .. تسريبات تكشف استعداد أبل لإعادة تصميم هواتفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن تطرح أبل هاتفها أيفون 17 قبل عامين على الأقل من الآن، لكن بحسب آخر تسريبات، فقد يكون هناك تغيير كبير في تصميم الهواتف بالفعل، ووفقًا للخبراء، يمكن أن يتمتع الجهاز القادم بسعة بطارية أكبر ونحافة لم يسبق لها مثيل.

وبحسب موقع The verge الأمريكى، فقد تم إصدار iPhone 15 فقط في نهاية الشهر الماضي وتلقى مراجعات متوهجة، وتم بالفعل تحديد تاريخ إصدار النموذج التالي، iPhone 16، في سبتمبر 2024.

لكن iPhone 17 هو الذي يجذب أكبر قدر من الاهتمام بعد أن كشف المحلل Ming-Chi Kuo أن طراز 2025 يمكن أن يتضمن أجزاء من النحاس المطلي بالراتنج (RCC) بالداخل، كما ورد في موقع مراجعة المنتجات Tom's Guide، يدعي Kuo أن أجزاء RCC يمكن أن تساعد في تقليل سمك اللوحة الرئيسية للهاتف.

ولن يؤدي هذا إلى توفير بعض المساحة الداخلية لأشياء أخرى فحسب، بل قد يسمح أيضًا لشركة Apple بجعل iPhone 17 Pro أكثر نحافة، ويدعي كو أيضًا أن RCC ستجعل عملية الحفر أسهل، لأنها لا تحتوي على أي ألياف زجاجية.

ومع ذلك، نظرًا لأن الهشاشة تمثل بالفعل مشكلة في الهواتف الذكية، فإن آخر شيء مطلوب هو جعلها أكثر عرضة للتلف العرضي، وبغض النظر، قال Kuo أن هناك فرصة قوية لظهورها في iPhone 17 Pro وPro Max إذا تمكنت Apple من تحسين المواد قبل الربع الثالث من عام 2024.

وأحد الأشياء التي يمكن استخدام المساحة الحرة الإضافية من أجلها هو سعة البطارية الأكبر، وتحتوي جميع طرازات iPhone 15 الأربعة على بطاريات أكبر قليلاً من سابقاتها، لذا فإن احتمال استمرارها في الزيادة كبير.

وتعد المساحة داخل الهاتف الذكي عالية الجودة، كما أن المكونات الأقل سمكًا تعني وجود أجهزة Apple Tetris الجديدة لملء الفراغ، وسواء كان ذلك نظام تبريد أفضل، أو محركات لمسية لمزيد من أزرار الحالة الصلبة، أو عدسة رباعية أكبر للحصول على قوة تكبير أفضل.

ومع ذلك، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تؤتي أي شائعات ثمارها، وفي مكان آخر، يرتكب أصحاب iPhone خطأً فادحًا في الصورة بعد التحديث المفاجئ لشركة Apple.

وأصبح الآن تحرير الصور على هواتفك أسهل بكثير بعد التحديث الرئيسي، وكشف أحد الخبراء التقنيين أيضًا عن كيفية تحويل زر هاتف iPhone الجديد الخاص به إلى قائمة سرية، وكشف Andresvidoza عن اختراق iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max الجديد على TikTok.