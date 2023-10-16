تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتف OnePlus Ace 3V

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم وان بلس للأسواق خلال الفترة القادمة إصدارها الجديد من الهواتف المتوسطة OnePlus Ace 3V، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

كشفت صفحة DCS على منصة Weibo عن خطط وان بلس لإطلاق هاتفها المتوسط OnePlus Ace 3V قريباً في السوق الصيني، والذي ينطلق للأسواق العالمية لاحقاً بعلامة Nord 4 التجارية.

ولقد أوضح مصدر التسريبات أن هاتف OnePlus Ace 3V يأتي بشاشة مميزة بجودة عرض 1.5K، ومن المتوقع أن يضم الهاتف شاشة AMOLED.

من جانب أخر انطلق إصدار الشركة السابق Ace 2V برقاقة معالج MediaTek Dimensity، بينما تشير التسريبات إلى أن إصدار الشركة المرتقب Ace 3V يضم رقاقة بنموذج رقم SM7550 التي ترتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر، وتأتي بعملية تصنيع TSMC، ومن المتوقع أن تكون الرقاقة هي إصدار كوالكوم المرتقب Snapdragon 7 Gen 3.

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