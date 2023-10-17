شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صراع الشرائح بين الولايات المتحدة والصين.. قيود جديدة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح الذكاء الاصطناعي من أكثر التقنيات رواجًا على الإطلاق، وتمتلك الشركات الأمريكية مثل Nvidia جميع الشرائح والرقائق التي تجعله يعمل، والآن، وفقًا لتقرير صادر عن رويترز، من المقرر أن تقدم الولايات المتحدة قواعد جديدة من شأنها أن تجعل من الصعب على الشركات الأمريكية بيع المنتجات إلى الصين، بحسب موقع TOI الهندى.

وكانت هناك ثغرة لكن الولايات المتحدة تهدف الآن إلى إغلاقها أيضًا، وفي وقت سابق، كان بإمكان الشركات الأمريكية بيع بعض الرقائق ولكن الآن بموجب القواعد تخطط الولايات المتحدة لفرض قيود كاملة على بيع أي شيء إلى الصين.

كيف ستؤثر القواعد الجديدة على الصين ومن المتوقع أن يكون لضوابط التصدير الجديدة تأثير كبير على صناعة الذكاء الاصطناعي في الصين، والتي تعتمد بشكل كبير على الرقائق المستوردة، وستجعل القيود من الصعب على الشركات الصينية تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة، ويمكن أن تؤدي أيضًا إلى إبطاء تقدم الصين في مجالات مثل السيارات ذاتية القيادة والتعرف على الوجه.

كيف سيؤثر ذلك على الولايات المتحدة وقد يكون لضوابط التصدير الجديدة أيضًا آثار على صناعة التكنولوجيا الأمريكية، ويعتبر صانعو الرقائق الأمريكيون رواد العالم في تصميم وتصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي، ولديهم حاليًا حصة مهيمنة في السوق الصينية، ومع ذلك، فإن القيود الجديدة قد تزيد من صعوبة قيام صانعي الرقائق الأمريكيين ببيع منتجاتهم إلى الصين.

وقد يؤدي هذا إلى خسارة إيرادات شركات تصنيع الرقائق الأمريكية ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإضرار بعلاقاتها مع العملاء الصينيين، وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى قيام الشركات الصينية بتطوير رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مما قد يقلل من حصة السوق العالمية لشركات صناعة الرقائق الأمريكية.

منعت الولايات المتحدة شركة Nvidia من شحن اثنتين من أقوى شرائح الذكاء الاصطناعي لديها إلى الصين، هذه الرقائق هي أساس نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT وغيرها، ومع ذلك، أطلقت Nvidia أنواعًا جديدة من الرقائق وصدرتها إلى الولايات المتحدة.

وكانت الرقائق الجديدة – H800 – على نفس المستوى ولكنها كانت تفتقد جوانب الأداء الرئيسية، وفقًا للتقرير، والآن، قد يصبح من الصعب على Nvidia بيع الرقائق الجديدة أيضًا.