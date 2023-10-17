شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعيد تسمية تطبيق الكاميرا لـ "Pixel Camera" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Google هواتفها الذكية Pixel 8 وPixel 8 Pro في وقت سابق من هذا الشهر، حيث يأتي الهاتف الذكي مزودًا بتطبيق الكاميرا الخاص بعملاق التكنولوجيا والذي ظل حصريًا لأجهزة Pixel لفترة طويلة، ويخضع التطبيق الآن لعملية إعادة تسمية على متجر Play.

ويُطلق على التطبيق الذي تمت إعادة تسميته اسم "Pixel Camera" ويعزز حصرية النظام الأساسي، وبصرف النظر عن الاسم، قامت جوجل أيضًا بتغيير وصف التطبيق.

وفي السابق، كان لتطبيق Google Camera وصفًا يقول: "لا تفوت أي لحظة باستخدام كاميرا Google، والتقط صورًا ومقاطع فيديو رائعة باستخدام ميزات مثل Portrait وNight Sight وأوضاع تثبيت الفيديو".



كاميرا بكسل: متطلبات التطبيق والآن، يقول وصف تطبيق Pixel Camera: "لا تفوت أي لحظة مع كاميرا Pixel المعاد تصميمها بالكامل، والتقط صورًا ومقاطع فيديو رائعة باستخدام ميزات مثل Portrait و Night Sight و Time Lapse و Cinematic Blur."كاميرا بكسل: متطلبات التطبيق أدرجت Google أيضًا متطلبات تنزيل التطبيق: "يعمل أحدث إصدار من Pixel Camera فقط على أجهزة Pixel التي تعمل بنظام Android 14 والإصدارات الأحدث. ويعمل الإصدار الأحدث من Pixel Camera for Wear OS فقط على أجهزة Wear OS 3 (والإصدارات الأحدث) المتصلة بهواتف Pixel، لكن بعض الميزات غير متوفرة على جميع الأجهزة.

وتعمل أجهزة مثل Pixel Fold وPixel Tablet وPixel 7 Pro حاليًا على الإصدار 9.0 من التطبيق، وقد بدأت Google في طرح الإصدار 9.1 لأحدث سلسلة Pixel 8.

وستساعد القائمة المعاد تسميتها Google في تسليط الضوء على "ميزات Pixel 8 Pro الحصرية" مثل وضع الدقة العالية بدقة 50 ميجابكسل وعناصر التحكم الاحترافية، وقدمت الشركة العلامة التجارية "Pixel Camera" خلال مؤتمر المطورين السنوي I/O 2023، الذي عقد في مايو.

وتنضم Pixel Camera إلى نادي التطبيقات الأخرى التي تحمل علامة Pixel التجارية والتي تشمل - Pixel Call Assist وPixel Speech (للتسجيل) وPixel Safe (لشبكة VPN وCar Crash Detection وما إلى ذلك).