شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منظمة بيئية تتهم شركة أبل: ادعاءات عملاق التكنولوجيا مبالغ فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهمت إحدى المنظمات البيئية شركة أبل بأن ادعاءاتها بالحفاظ على البيئة مبالغ فيها، حيث انتقدت منظمة السلام الأخضر لدورت المنتجات السنوية لشركة أبل بسبب زيادة انبعاثات الكربون.

ولكن في الوقت نفسه فإن تقرير المنظمة يعترف بأن شركة أبل تتقدم بفارق كبير عن منافسيها في مجال التكنولوجيا، وفقتاً لموقع 9to5mac.

ادعاءات أبل بالحفاظ على البيئة قيد التحقيق

واتهمت منظمة السلام الأخضر، وهي منظمة بيئية عالمية غير حكومية، الشهر الماضي شركة أبل بتشجيع الدوران السريع للمنتجات، مع ما يترتب على ذلك من تكلفة بيئية عالية.

ومع كل إصدار جديد لجهاز iPhone، يتم إغراء عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم بالترقية، حتى لو كانت التغييرات طفيفة نسبيًا، وإذا كانت شركة Apple تعطي الأولوية للبيئة حقًا، فقد تشجع الاستخدام الممتد للأجهزة وتفكر في إطالة الوقت بين الإصدارات الرئيسية.

تعتبر دورة حياة المنتج مشكلة كبيرة، كما تقول، لأنه حتى شركة أبل تعترف أنه من إجمالي انبعاثات الكربون طوال عمر جهاز iPhone، فإن حوالي 80٪ منها تكون أثناء الإنتاج.

أبل لديها أكبر تعهد لخفض غازات الدفيئة

ويوافق تقرير جديد على أن شركة آبل تبالغ في تصوير مؤهلاتها الخضراء، لكنه يقول إنها تفعل أكثر بكثير من عمالقة التكنولوجيا الآخرين.

قام موقع Standearth بمقارنة شركات Apple وDell وGoogle وHP وMicrosoft وNvidia، وتقول إن الجميع باستثناء Nvidia تعهدوا بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية المطلقة (GHG) داخل سلاسل التوريد الخاصة بهم بحلول عام 2030، مع التزام شركة Apple بأكبر قدر ممكن.

السبب وراء تأكيد التقرير على كلمة "مطلق" هو أن هدف شركة أبل المعلن وهو 0% يتضمن التعويض، وهو ما يقول ستاند إنه "إشكالي".

تعتمد بعض شركات تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير على شهادات الطاقة المتجددة (RECs) غير المجمعة للمطالبة بالحياد الكربوني، وهذا أمر مثير للمشاكل لأنه من المحتمل أن يخفي انبعاثات الكربون الفعلية واستمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري والطلب عليه.

تدعم Apple مورديها في تعهداتهم

تم أيضًا تمييز صانع iPhone لتقديم مساعدة مفيدة لمورديه، حيث أبلغت شركة Apple فقط عن اتخاذ خطوات ذات معنى لتقديم الدعم المالي، أو نقل المعرفة، أو الحوافز للمساعدة في تحول الطاقة، وإن التعامل مع الموردين أمر بالغ الأهمية، ولكن بدون دعم مالي كبير ونقل المعرفة الكافية، فإن التحول إلى الطاقة المتجددة

تشير تقارير The Verge إلى أن قائد سياسة المناخ العالمية للمجموعة، غاري كوك، يقول إن الشركات الأخرى بحاجة إلى أن تحذو حذوها، إنها الشركة الوحيدة من بين عمالقة التكنولوجيا الستة التي حددت أهدافًا لمورديها للتحول إلى الطاقة المتجددة.

على الرغم من أن شركة Apple قد تكون سريعة جدًا في الادعاء بأن منتجاتها "محايدة للكربون"، إلا أنها الوحيدة التي تقدم مثالًا قويًا في كيفية نقل عملياتها الخاصة بعيدًا عن الوقود الأحفوري، والعمل بقوة لجعل مورديها يعتمدون عليها، وقال كوك: "الطريق إلى الطاقة المتجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2030".