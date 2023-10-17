شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Battlefield 2042 تحقق نموا كبيرا فى اللاعبين خلال هذا الأسبوع.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق استوديو الألعاب Electronic Arts الموسم السادس (المسمى Dark Creations) من لعبة إطلاق النار Battlefield 2042 الأسبوع الماضي، وقد أعلنت EA ومطور اللعبة DICE أيضًا أن اللعبة ستكون مجانية للعب في الفترة ما بين 12 و16 أكتوبر، وخلال هذه الفترة، سُمح للاعبين بالوصول إلى اللعبة بأكملها، باستثناء بطاقة المعركة المميزة للموسم السادس.

وتسبب هذا في زيادة عدد اللاعبين النشطين في اللعبة، وأكد صانعو اللعبة أيضًا أن كل التقدم المحرز خلال هذه الفترة سوف يستمر إذا قرر اللاعبون شراء اللعبة في وقت لاحق، وستكون اللعبة متاحًا أيضًا للشراء بخصومات كبيرة على Steam والمنصات الأخرى.

وتتوفر Battlefield 2042 على منصات متعددة بما في ذلك الكمبيوتر الشخصي وXbox One وXbox Series X/S وPS4 وPS5. Battlefield 2042 الموسم السادس: ما الجديد يتضمن الموسم الأخير من لعبة إطلاق النار العسكرية خريطة جديدة تحمل اسم Redacted، ويشرح مطور اللعبة الخريطة على النحو التالي: “مستوحاة من الخرائط المفضلة لدى المعجبين من مثل Operation Locker (Battlefield 4) وOperation Metro (Battlefield 3).

وتدور أحداث هذه الخريطة الخانقة والتي تركز على القتال من أماكن قريبة في جزر هيبريدس الاسكتلندية حيث كشفت "حادثة" عن منشأة مخفية لأبحاث التكنولوجيا تجري تجارب سرية.

وتقع هذه الخريطة داخل بيئة تحت الأرض، وهي أول خريطتنا في سلسلة Battlefield التي لا توفر أي بيئة خارجية، وستحتاج إلى استخدام الممرات الضيقة والمناطق المرتفعة للإيقاع بالعدو في يدك - أو المخاطرة بالوقوع في الفخ بنفسك.

وتخفي هذه المنشأة - بقبابها الحيوية ومختبراتها - أكثر من نصيبها العادل من الأسرار التي يمكنك اكتشافها أثناء بحثك عن فريستك. فقط تأكد من عدم تشتيت انتباهك لأن العدو سيستغل أي فرصة لقلب الطاولة ونصب كمين لك.

وبصرف النظر عن الخريطة، يتضمن الموسم الأخير من اللعبة أيضًا أسلحة جديدة مثل - بندقية الرماية G428 والمسدس النصف آلي L9CZ والبندقية الهجومية VHX D3، ويقدم هذا الموسم أيضًا أدوات وأسلحة جديدة مثل الذخيرة والحقائب الطبية ومركبة YUV-2 "Pondhawk" ذات المقعدين والتي يمكنها الطيران أيضًا.

ويتضمن الموسم السادس من Battlefield 2042 أيضًا بطاقة معركة جديدة وتعديلات طفيفة أخرى، مثل تحسين المساعدة على التصويب والتعامل مع المركبات.