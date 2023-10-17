شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح تصميما جديدا لواجهة التطبيق على نظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح واتساب تغيير على واجهة التطبيق على نظام Android، ما سيجعل استخدام تطبيق الدردشة الشهير بيد واحدة أسهل بكثير، وقدمت الشركة لأول مرة تصميمًا مبوبًا في الأسفل لمختبري النسخة التجريبية لتطبيق Android في وقت سابق من هذا العام - يحتوي إصدار iOS من التطبيق بالفعل على علامات تبويب في الأسفل.

كما بدأ تطبيق واتساب أيضًا مؤخرًا في اختبار واجهة مُعاد تصميمها لنظامي التشغيل iOS وAndroid بألوان مختلفة جديدة في الإصدار التجريبي من التطبيق، وفقاً لموقع gadgets360.

وتتميز واجهة علامة التبويب السفلية في واتساب بأربع علامات تبويب، الدردشات والتحديثات والمجتمعات والمكالمات، وتتضمن علامات التبويب هذه أيضًا أيقونات، ولم تكن متاحة سابقًا عندما كانت علامات التبويب موجودة في الجزء العلوي من الشاشة.

ومع ذلك، فإن التحديث الأخير الذي يضيف واجهة علامة التبويب السفلية يمنع أيضًا المستخدمين من التمرير عبر علامات التبويب، حيث سمح التصميم الأقدم الذي أظهر علامات التبويب في الجزء العلوي من الواجهة للمستخدمين بتمرير إصبعهم عبر قائمة الدردشة نحو علامة التبويب التي يريدون التبديل إليها، مع واجهة علامة التبويب السفلية، يبدو أنه سيتعين على المستخدمين الضغط للتبديل بين علامات التبويب بدلاً من الضغط.