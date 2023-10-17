شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة Dark Web report من جوجل متاحة الآن.. كيف تضمن سلامة حسابك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد تقرير Dark Web report هو أحدث محاولة من جوجل لإضافة طبقة إضافية من الأمان إلى حساباتها وأيضًا لتوعية المستخدمين بشأن انتهاك حساباتهم فيما يتعلق بالتعرض للويب المظلم، ومع ذلك، يتم الآن طرح ميزة Dark web report في حسابات جوجل للمستخدمين تدريجيًا، ومن المتوقع أن يصبح متاحًا لجميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم في الأسابيع المقبلة.

ما هي ميزة Dark Web report؟يعد تقرير الويب المظلم ميزة تقوم بفحص الويب المظلم بحثًا عن التسريبات المحتملة وانتهاكات البيانات فيما يتعلق بحسابات المستخدمين وما إذا كانت أي معلومات شخصية بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور قد تسربت عبر الإنترنت.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين إجراء عملية التحقق على الويب المظلم المرتبط بعنوان البريد الإلكتروني وقد تحتوي نتائج الانتهاك على المعلومات التالية:

- اسمك

- عنوان

- رقم التليفون

- بريد إلكتروني

- رقم الضمان الاجتماعي (SSN)

- اسم المستخدم

- كلمة المرور

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن تقارير الويب المظلم متاحة لكل من المستخدمين المجانيين ومستخدمي Google One، ومع ذلك، هناك بعض الميزات التي قد تكون محدودة فقط للمستخدمين المدفوعين مثل:

- مراقبة الويب المظلم باستمرار للحصول على معلوماتك الشخصية.

- تقديم نتائج لمعلومات أخرى غير عنوان بريدك الإلكتروني.

- الإخطارات للنتائج الجديدة.





خطوات تشغيل فحص الويب المظلم لحساب Google الخاص بك- قم بتنزيل وتثبيت أحدث إصدار من تطبيق Google

- الآن، اضغط على أيقونة الملف الشخصي وحدد خيار تقرير الويب المظلم

- ثم، في الصفحة التالية، اضغط على زر تشغيل المسح

- انتظر حتى تكتمل عملية المسح ثم تحقق من النتيجة

- إذا وجدت بعض الانتهاكات لحسابك، فإن Google توصي أيضًا باقتراحات حول الخطوات المحتملة التي يجب اتخاذها.