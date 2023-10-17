تكنولوجيا: إنتل تكشف عن الجيل الرابع عشر من معالجات “Raptor Lake Refresh”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة إنتل عن الجيل الرابع عشر من سلسلة معالجات “Raptor Lake Refresh” والتي تتضمن ثلاثة من الإصدارات تدعم رفع تردد التشغيل.

قدمت إنتل الجيل الرابع عشر من سلسلة معالجات “Raptor Lake Refresh” الذي يضم معالج Core i9-14900K بتردد 6 GHz وسعر 589 دولار، ومعالج Core i7-14700K بسعر 409 دولار، وأيضاً معالج Core i5-1600K بسعر 319 دولار، على أن تتوفر الإصدارات الجديدة في منافذ البيع في 17 من أكتوبر.

وتنطلق الإصدارات الجديدة من معالجات “Raptor Lake Refresh” للمنافسة مع إصدارات AMD من سلسلة معالجات Zen 4 Ryzen 7000.

وتعد معالجات “Raptor Lake Refresh” نماذج محدثة من الجيل الثالث عشر من معالجات Raptor Lake التي أطلقت العام الماضي، وتؤكد إنتل على أن المعالجات الجديدة تستهدف الألعاب بتحسينات في الآداء بنسبة 23% مقارنة بشرائح Ryzen 7000X3D من AMD، مع تحسينات بنسبة 54% في سرعة آداء الرقاقات في المهام الإبداعية.

وتصل الرقاقات الجديدة إلى تردد 6.0 GHz في إصدار Core i9-14900K، كما تتضمن رقاقة Core i7-14700K عدد أكبر من الأنوية وذاكرة تخزين مؤقت عبر عدد 4 من أنوية E الإضافية.

من جانب أخر تأتي رقاقات Core i9-14900K وCore i5-1600K بنفس عدد الأنوية، أيضاً تقدم إنتل برنامج AI Assist في XTU لتعزيز تقنية التعلم الآلي في المعالجات، مع إعدادات رفع تردد التشغيل بنقرة واحدة سريعة في Core i9، كما تأتي الرقاقات ببرنامج (APO) الذي يعمل على تعزيز الآداء للألعاب بشكل تلقائي.

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