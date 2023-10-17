تكنولوجيا: لو نسيت الباسورد الجديد.. طريقة فتح موبايلك الأيفون بسهولة

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القاهرة - سامية سيد - وفر نظام التشغيل iOS 17 ميزة مفيدة للمستخدمين، فإذا قمت بتغيير رمز المرور الخاص بجهاز iPhone الخاص بك ونسيته بعد فترة وجيزة، فإن Apple تقدم لك فترة سماح مدتها 72 ساعة لإصلاحه دون قفل جهازك، وفقًا لموقع macrumors.

وقد أصبح من الممكن الآن إعادة تعيين رمز المرور الجديد لجهاز iPhone أو iPad في iOS 17 وiPadOS 17، باستخدام رمز المرور السابق الذي استخدمته لمدة تصل إلى ثلاثة أيام بعد إجراء التغيير، بمعنى آخر، تتيح لك Apple استخدام رمز المرور القديم الخاص بك خلال 72 ساعة من تعيين رمز جديد، وهو أمر مفيد إذا كنت شخصًا من المحتمل أن ينسى رمز المرور الذي تم إنشاؤه حديثًا.

عند إدخال رمز مرور غير صحيح على جهاز يعمل بنظام iOS 17 بعد إجراء التغيير، ما عليك سوى الضغط على هل نسيت رمز المرور؟ الموجود أسفل الشاشة لاستخدام خيار Try Passcode Reset، يتيح لك الضغط عليه استخدام رمز المرور القديم لإنشاء رمز مرور جديد آخر.

للحماية في حالة معرفة شخص ما لرمز المرور الخاص بك، يوجد أيضًا إعداد "انتهاء صلاحية رمز المرور السابق الآن" الذي يمكنك الاستفادة منه، (لاحظ أنه إذا استخدمت هذا الخيار، فلن تتمكن بعد الآن من استخدام رمز المرور القديم للوصول إلى جهازك إذا نسيت رمز المرور الجديد) لاستخدام الخيار الجديد في iOS 17، اتبع الخطوات التالية:

1- افتح الإعدادات، ثم قم بالتمرير لأسفل وحدد Face ID/Touch ID ورمز المرور.

2- ضمن "إعادة تعيين رمز المرور المؤقت"، انقر فوق انتهاء صلاحية رمز المرور السابق الآن.

3- اضغط على انتهاء الصلاحية الآن للتأكيد.

لا يزال من الممكن تغيير كلمة مرور حساب Apple ID باستخدام رمز المرور الخاص بجهاز iPhone، على الرغم من تقرير صحيفة وول ستريت جورنال في فبراير الذي سلط الضوء على حالات تجسس اللصوص على مستخدمي iPhone في الأماكن العامة عندما يقومون بإدخال رمز المرور الخاص بهم، ثم سرقة الجهاز من أجل الانتشار على نطاق واسع، الوصول إلى الجهاز.