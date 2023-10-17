شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: داعمو غزة يتهمون فيس بوك بحجب منشورات الدعم.. وميتا ترد: خطأ تقنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم آلاف المؤيدين الفلسطينيين منصة ميتا بأنها تقييد وصول هذه المنشورات، وانه يجري حجبها أو إزالتها من فيسبوك وانستجرام، حتى لو كانت الرسائل لا تنتهك قواعد المنصات، لكن من جهتها اعترفت شركة ميتا، المالكة لشبكتي التواصل الاجتماعي، أن بعض تلك المنشورات تم إخفاؤها عن الأنظار بسبب خطأ عرضي في أنظمة الشركة.

وبحسب صحيفة nytimes الأمريكية، فقال المستخدمون، على وجه الخصوص، إن رسائل الدعم للمدنيين الفلسطينيين، الذين شرد العديد منهم أو أصيبوا أو قُتلوا بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، تم إخفاؤها من المنصات.

وأفاد بعض الأشخاص أيضًا أن فيسبوك قام بقمع الحسابات التي دعت إلى احتجاجات سلمية في مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الاعتصامات المخطط لها في منطقة خليج سان فرانسيسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت آية عمر، مهندسة الذكاء الاصطناعي، لصحيفة نيويورك تايمز إنها لم تتمكن من رؤية حسابات وسائل الإعلام الفلسطينية التي تقرأها بانتظام لأن ميتا وانستجرام كانا يحظران تلك الحسابات، وقالت إن الناس كانوا يرون نسخة منقحة للأحداث التي تحدث في غزة.

وقال معهد هامبتون، وهو مركز أبحاث، في منشور على X، المعروف سابقًا باسم تويتر، إن “انستجرام وفيسبوك يحظران بشكل نشط المنشورات حول التاريخ الفعلي لإسرائيل/فلسطين، ويخفيانها أحيانًا على أنها ’صعوبة تقنية‘".

وحذرت Meta من أن بعض المنشورات قد يتم حظرها أو تعليقها مؤقتًا لأنها تتخذ إجراءات للتعامل مع عدد كبير من التقارير المتعلقة بالمحتوى الرسومي، وقالت الشركة إنه في بعض الحالات، كانت هناك صعوبات فنية أدت إلى منع المنشورات التي كان ينبغي أن تكون مرئية على نطاق واسع.

وقال آندي ستون، المتحدث باسم Meta، في منشور على X: "لقد حددنا خطأً يؤثر على جميع القصص التي تعيد مشاركة منشورات Reels وخلاصة، مما يعني أنها لم تظهر بشكل صحيح في صفحة قصص الأشخاص، مما أدى إلى انخفاض كبير في الوصول"، واستكمل "أثر هذا الخطأ على الحسابات بالتساوي في جميع أنحاء العالم ولم يكن له أي علاقة بموضوع المحتوى - وقد قمنا بإصلاحه في أسرع وقت ممكن."

ويبدو أن أحد الهاشتاجات، #Zionistigram، الذي تم إرفاقه بالمنشورات التي تنتقد قمع انستجرام للمحتوى المؤيد للفلسطينيين، قد تم إلغاؤه مؤقتًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولم يُظهر أي نتائج ضمن عمليات البحث عن هذا المصطلح.

وقد توافد العديد من المؤيدين الفلسطينيين على منصات أخرى لنشر رسائلهم، بينما انتقدوا الإشراف على محتوى ميتا، وقد شهد موقع LinkedIn، الذي يستخدم بشكل أساسي للتواصل المهني، تدفقًا للمشاركات التي تنتقد رد فعل إسرائيل على حماس ودعم الضحايا المدنيين في غزة.

ونشر آخرون في أقسام التعليقات منشورات عبر حسابات إنستغرام وفيسبوك التي تحظى بمتابعة واسعة النطاق، مطالبين بالدعم، وقد امتلأت التعليقات الواردة تحت أحدث منشور لبيونسيه، التي يضم حسابها على إنستغرام أكثر من 318 مليون متابع، بمؤيدين فلسطينيين وإسرائيليين يحاولون حشد الدعم لقضاياهم، تم نسخ العديد من هذه الرسائل ولصقها لتوزيعها على نطاق أوسع عبر Instagram وFacebook.

وفي منشور على مدونتها الأسبوع الماضي، قالت Meta إنها تطبق سياسات المحتوى الخاصة بها بالتساوي، وقالت الشركة: "نريد أن نؤكد مجددًا أن سياساتنا مصممة لمنح الجميع صوتًا مع الحفاظ على أمان الأشخاص على تطبيقاتنا"، "نحن نطبق هذه السياسات بغض النظر عمن ينشر أو معتقداته الشخصية، وليس في نيتنا أبدًا قمع مجتمع أو وجهة نظر معينة."

واعترفت ميتا أيضًا بأن سياساتها قد لا يتم تطبيقها بشكل مثالي في كل مرة، خاصة في أوقات الأزمات العالمية، وقالت الشركة: "بالنظر إلى الكميات الكبيرة من المحتوى الذي يتم الإبلاغ عنه إلينا، فإننا نعلم أن المحتوى الذي لا ينتهك سياساتنا قد تتم إزالته عن طريق الخطأ".