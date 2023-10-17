تكنولوجيا: علامة HONOR تدعو المستخدمين للانضمام إلى برنامج روّاد المستقبل من أجل تجربة HONOR Magic V2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا HONOR عن برنامج روّاد المستقبل V Future Pioneer لهاتفها الذكي الرائد القابل للطي. من خلال برنامج عن برنامج روّاد المستقبل V Future Pioneer، ستتاح للمستخدمين فرصة تجربة هاتف HONOR Magic V2 والذي يعيد تعريف معايير الصناعة مع تحسينات غير مسبوقة على مستوى التصميم، البطارية، شاشة العرض وتجربة المستخدم.

للتسجيل في برنامج روّاد المستقبل V Future Pioneer، يمكن الضغط على الرابط من أجل الاشتراك. بمجرد التسجيل، سيقوم فريق HONOR بالاطلاع على التقديمات والاتصال بالمستخدمين المؤهلين لاتخاذ الخطوات التالية.

المشاركون الذين سيتم اختيارهم، سيحصلون على نسخة من هاتف HONOR Magic V2 لتجرتها. سيأتي الجهاز القابل للطي مع برنامج ما قبل الإصدار وإرشادات ومعايير اختبار محددة. ستتاح الفرصة لروّاد المستقبل لتجربة المزايا الرائدة للهاتف، دفع حدود الإنتاجية، والأهم من ذلك، مشاركة تجربتهم. بالإضافة إلى ذلك، خلال البرنامج، سيوفر فريق HONOR منصة للإبلاغ عن المشكلات والاستماع إلى الاقتراحات وإجراء المناقشات حول البرنامج ومواصفات الهاتف.

يتميز هاتف HONOR Magic V2 بتصميم قابل للطي عالي الجودة وإمكانات رائعة، شاشة عرض غامرة، عُمر بطارية طويل والأداء الرائد. يوفر هذا المزيج تجربة مستخدم لا مثيل لها بحق.

هيكل قابل للطي فائق الخفة والنحافة

أحد المزايا الرئيسية في الهاتف هي سُمك ووزن الجهاز، حيث يزن HONOR Magic V2 231 جرام وسُمك 9.9 ملم عند الطي. من خلال تصميمه فائق الخفة والنحافة، يأتي بسُمك أقل من 1 سم لأول مرة. تم تصميم الهاتف بهدف تقديم حل متكامل يرضي تطلعات المستهلكين والذين يرغبون في الحصول على أداء رائد واستثنائي.

مفصلة HONOR من التيتانيوم فائقة الخفة

يُظهر التصميم الثوري للمفصلة تحسينات معززة على مستوى ثلاثة جوانب رئيسية – المواد والهيكل والحرفية. لأول مرة، استخدمت HONOR سبائك التيتانيوم، وهي مادة تُستخدم في صناعة الطائرات، في تصميم المفصلة لشاشتها القابلة للطي. يمكن أن تتحمل المفصلة ما يزيد عن 400000 طية، بينما يوفر الزجاج البلوري النانوي مقاومة أكبر للسقوط بمقدار 10 مرات مقارنة بالزجاج العادي.

الأفضل في كلا العالمين مع بطارية ضخمة بسعة 5000mAh وتصميم قابل للطي فائق النحافة

من خلال تجهيز الهاتف ببطارية بقوة 5000 مللي أمبير في هيكل قابل للطي أنيق ورفيع وخفيف الوزن يجسد الهاتف تفاني HONOR في دفع حدود الابتكار التكنولوجي والتميز الهندسي، واختيار الطريق الصحيح، على الرغم من أنه يتطلب الكثير، لتحقيق النجاح.

كن من بين أول من يقوم بتجربة الميزات الاستثنائية، الإمكانات المتطورة والتصميم الأنيق لهاتف HONOR Magic V2 وألق نظرة على مستقبل التكنولوجيا القابلة للطي. سيكون برنامج روّاد المستقبل V Future Pioneer متاح في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.

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