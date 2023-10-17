تكنولوجيا: vivo تحدد يوم 23 من أكتوبر لكشف النقاب عن vivo Y200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت vivo إعلانات تشويقية اليوم أكدت من خلالها على موعد الإعلان الرسمي عن هاتف vivo Y200 في 23 من أكتوبر، كما كشف الإعلان التشويقي عن صور رسمية للهاتف.

كانت vivo قد أطلقت هاتف vivo Y100 في شهر فبراير، واليوم تستعد الشركة لإطلاق vivo Y200 في حدث يعقد لاحقاً هذا الشهر في السوق الهندي.

ولقد أوضحت الإعلانات التشويقية تصميم وألوان هاتف vivo Y200 المرتقب، حيث يضم الهاتف اثنان من الكاميرات، كما يتميز بإضاءة Aura الذكية في إعدادات الكاميرة، والتي قدمت في هواتف iQOO Z7 Pro وvivo V29 Pro.

أيضاً تدعم الكاميرة الرئيسية في هاتف vivo Y200 ميزة التثبيت البصري، إلا أن vivo لم تقدم مزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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