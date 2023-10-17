تكنولوجيا: Honor تطلق هاتف Honor Play 8T في 18 من أكتوبر بقدرة بطارية 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد Honor مؤتمر غداً 18 من أكتوبر للإعلان الرسمي عن هاتف Honor Play 8T، على أن يأتي هذا الإصدار بقدرة بطارية 6000 mAh.

تدعم Honor هاتف Honor Play 8T المرتقب بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يتميز الهاتف بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، على أن تضم الكاميرة الرئيسية مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل.

وتكشف الصور الرسمية للهاتف في الإعلان التشويقي عن كاميرة سيلفي في ثقب يتوسط الشاشة، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 850 nit، وهي نفس نسبة السطوع المميزة لهاتف Honor Play 50 Plus.

أيضاً يأتي هاتف Honor Play 8T بتصميم مختلف إلا أن التكوينات الداخلية لن تختلف عن هاتف Honor Play 50 Plus.

يذكر أن Honor إتبعت الإستراتيجية ذاتها مع هواتف Honor Play 7T وHonor Play 40 Plus السابقة، ومن المتوقع أن يأتي هاتف Honor Play 8T أيضاً بنفس السعر الذي انطلق به إصدار Honor Play 50 Plus للأسواق أي أقل من 200 دولار.

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