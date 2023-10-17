شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TSMC تؤكد تفوقها على إنتل في سباق التكنولوجيا لصنع الرقائق الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر
وفي نفس الوقت، فإن شركة أبل كانت محبطة من توقيت إطلاق أجهزة Mac الذي تتحكم فيه شركة انتل بسبب تصنيع وحدات المعالجة المركزية الجديدة، لكنها بدت راضية بمواصلة التطوير بوتيرة مريحة.
عندما قامت شركة أبل أخيرًا بالتحول إلى تصميمات الرقائق الخاصة بها، بدا أن صانع الرقائق الأمريكي فوجئ بمدى تفوق أداء رقائق السلسلة M بشكل كبير على عروضها الخاصة.
من الواضح أن إنتل لم يكن لديها أي فكرة عن كيفية الرد، ولقد رفضت شركة أبل بشكل مختلف ووصفتها بأنها "علامة تجارية لأسلوب الحياة"، وسخر من شركة أبل في حملات إعلانية متعددة.
لا يرى موريس تشانج أن شركة إنتل تشكل تهديدًا كبيرًا، وفقًا لموقع moneyUDN، وأشار إلى أنه على الرغم من حصول إنتل على دعم كبير وتأييد من حكومة الولايات المتحدة، إلا أنها لا تشكل تهديدًا كبيرًا لشركة TSMC ما لم تتمكن من تعزيز الجوانب المختلفة لعملياتها في المسابك مثل الريادة التكنولوجية ومعدلات الإنتاج والتسعير التنافسي.
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