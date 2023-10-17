شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TSMC تؤكد تفوقها على إنتل في سباق التكنولوجيا لصنع الرقائق الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مؤسس TSMC، موريس تشانغ، إن إنتل لن تفوز في سباق تطوير الشرائح الإلكترونية، وستبقى في "ظل" الشركة التايوانية، واعترفت شركة Intel بأن تصميمات شرائح Mac الخاصة بشركة أبل هي أكثر تقدمًا من أي شريحة كمبيوتر تقدمها الشركة الأمريكية حاليًا، لكن الرئيس التنفيذي للشركة اقترح مرارًا وتكرارًا أنها ستلحق في النهاية بشركة TSMC ثم تتفوق عليها، بحسب موقع MacRumors.

وفي نفس الوقت، فإن شركة أبل كانت محبطة من توقيت إطلاق أجهزة Mac الذي تتحكم فيه شركة انتل بسبب تصنيع وحدات المعالجة المركزية الجديدة، لكنها بدت راضية بمواصلة التطوير بوتيرة مريحة.

عندما قامت شركة أبل أخيرًا بالتحول إلى تصميمات الرقائق الخاصة بها، بدا أن صانع الرقائق الأمريكي فوجئ بمدى تفوق أداء رقائق السلسلة M بشكل كبير على عروضها الخاصة.

من الواضح أن إنتل لم يكن لديها أي فكرة عن كيفية الرد، ولقد رفضت شركة أبل بشكل مختلف ووصفتها بأنها "علامة تجارية لأسلوب الحياة"، وسخر من شركة أبل في حملات إعلانية متعددة.

في الشهر الماضي فقط، قال الرئيس التنفيذي لشركة Intel، بات جيلسنجر، إنها ستلحق بشركة Apple Silicon بحلول العام المقبل، ولكن كما ذكرت Tom’s Hardware، فإن مؤسس TSMC لا يوافق على ذلك.

لا يرى موريس تشانج أن شركة إنتل تشكل تهديدًا كبيرًا، وفقًا لموقع moneyUDN، وأشار إلى أنه على الرغم من حصول إنتل على دعم كبير وتأييد من حكومة الولايات المتحدة، إلا أنها لا تشكل تهديدًا كبيرًا لشركة TSMC ما لم تتمكن من تعزيز الجوانب المختلفة لعملياتها في المسابك مثل الريادة التكنولوجية ومعدلات الإنتاج والتسعير التنافسي.