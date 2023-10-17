شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دبي تنشر سيارات شرطة ذاتية القيادة مزودة بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الوقت الذى تركز شركات أمريكية مثل Waymo وCruise على خدمات مشاركة الرحلات بمركباتها ذاتية القيادة، تهدف مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة إلى نقل التكنولوجيا إلى مستوى آخر من خلال نشرها في سيارات دورية الشرطة.





سيارات شرطة دبي

وأعلنت شرطة دبي مؤخراً عن خطط لاستخدام سيارات الدورية الكهربائية بالكامل ذاتية القيادة في المناطق السكنية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية هذا الأسبوع، وفقا لتقرير ديجيتال تريند .

وتسمح بطارية السيارة الآلية بالقيام بدوريات دون توقف لمدة تصل إلى 15 ساعة، وتتميز بكاميرا أمنية متقدمة بتغطية 360 درجة وتقنية التعرف على الوجه، كما أن لديها تقنيات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعدها على اكتشاف السلوك المشبوه.

لكن بحسب التقارير فإن السرعة القصوى للمركبة تبلغ 4.35 ميلاً في الساعة (7 كيلومترات فى الساعة) فقط، وإذا اكتشفت شيئًا يتطلب مزيدًا من التحقيق، فسترسل السيارة ذاتية القيادة تنبيهًا إلى مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات العامة بشرطة دبي، والذى يمكنه بعد ذلك تنظيم استجابة بشرية.

وتأتى السيارة، التي تم تطويرها وبناؤها بواسطة 65 مهندسًا على مدار خمس سنوات، مزودة بطائرة بدون طيار مزودة بكاميرا قادرة على التقاط لقطات جوية لموقع معين.

وقال فريد الجوهري، المتحدث باسم شركة Micropolis Robotics، التي صممت الآلة، لـ Khaleej Times : "لقد صنعنا النظام الميكانيكي الكامل لهذه السيارة حسب الطلب وتحتوي كل عجلة على نظام توجيه وفرامل وخانق مستقل".

وهذا يعني أن السيارة يمكنها التحرك للأمام والخلف والجانبين، وحتى أداء حركات الدونات، وعندما يتحرك فهو صامت جدًا بحيث لا يمكنك سماعه إلا بالكاد.

وتتطلب سيارة دورية الشرطة المستقلة مزيدًا من الاختبارات، ولكن من المتوقع أن تصل إلى الشوارع بحلول هذا الوقت من العام المقبل، وفقًا لما ذكرته شركة Micropolis.