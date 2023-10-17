شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 3.42% الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين اليوم الثلاثاء، 17 أكتوبر، أرباحًا بنسبة 3.42%، مما يمثل أعلى ارتفاع يومي سجلته في الأسبوعين الماضيين، وبذلك، وصل سعر البيتكوين إلى 28,175 دولارًا، في الـ 24 ساعة الماضية، ارتفعت قيمة البيتكوين بمقدار 971 دولارًا، حدث هذا بعد أن ادعى موقع CoinTelegraph الإخباري للعملات المشفرة كذبًا أنه تمت الموافقة على صندوق BTC ETF الفوري، وسرعان ما كشفت شركة إدارة الأصول BlackRock جنبًا إلى جنب مع كيانات أخرى في مجتمع العملات المشفرة عن هذه المعلومات، مما دفع CoinTelegraph إلى إصدار اعتذار رسمي.

عكست الأثير مكاسب بنسبة 1.56 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويتم تداول ETH حاليًا بسعر 1,588 دولارًا، ويمثل هذا ارتفاعًا في سعر ETH بمقدار 26 دولارًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لموقع gadgets360.

العملات المشفرة الأخرى التي سجلت أرباحًا اليوم تشمل Binance Coin، وRipple، وSolana، وCardano، وDogecoin، وPolygon، وTron، وLitecoin.

ارتفع إجمالي السوق بنسبة 0.85 % خلال الـ 24 ساعة الماضية ليقف الآن عند تقييم 1.09 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap.