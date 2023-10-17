اعتبارا من 24 أكتوبر.. «واتساب» يتوقف عن العمل على هذه الهواتف

الشارقة - اميمة ياسر -

سيتوقف تطبيق المحادثة الشهير "واتساب" عن العمل على بعض هواتف أندرويد وآيفون القديمة، اعتبارا من الثلاثاء المقبل 24 أكتوبر.

وقالت شركة "واتساب" في مدونتها: "لاختيار ما يجب التوقف عن دعمه، فإننا مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، ننظر كل عام إلى الأجهزة التي يستخدمها أقل عدد من الأشخاص. وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضاً على آخر التحديثات الأمنية، أو ربما تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل واتساب".

وتشمل قائمة الهواتف التي ستحرم من واتساب، تلك التي تعمل بإصدارات نظام التشغيل "أندرويد" أقل من 5.0:

- سامسونج جالاكسي S2

- سامسونج جالاكسي نيكزس

- سامسونج جالاكسي إس

- سامسونج جالاكسي تاب 10.1

- آيفون 5

- آيفون 5 سي

- سوني إكسبيريا زد

- سوني إكسبيريا S2

- سوني إريكسون إكسبيريا آرك3

- هواوي آسيند دي

- هواوي آسيند دي1

- موتورولا درويد رازر

- موتورولا شووم

- إتش تي سي ديزاير 500

- إتش تي سي وان

- إتش تي سي سينسيشن

- إتش تي سي ديزاير إتش دي

- آركوس 53 بلاتينيوم

- جراند إس فليكس زد تي إي

- جراند إكس كواد V987 زد تي إي

- إل جي أوبتيموس جي برو

- نيكزس 7

- آسوس Eee باد ترانسفومر

- أيسر آيكونيا تاب A5003

- إل جي أوبتيموس 2X

ومن المقرر أن يتوقف مطورو "واتساب" عن تقديم الدعم الفني والتحديثات لما بعد 24 أكتوبر الجاري، ما يعني أن نظام التشغيل الخاص بالجهاز لن يتلقى بعد الآن التحديثات التلقائية أو التصحيحات أو إصلاحات الأمان أو إصلاحات الأخطاء أو الميزات الجديدة.