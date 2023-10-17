تكنولوجيا: تطبيق WhatsApp يعلن عن دعم مفاتيح المرور لمستخدمي أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت جوجل الأسبوع الماضي أن مفاتيح المرور ستصبح طريقة المصادقة الافتراضية لمستخدميها في الحسابات الشخصية.

وضمن هذا الإعلان، ذكرت جوجل أيضًا أن دعم مفاتيح المرور آخذ في الازدياد، حيث أدرجت عددًا قليلاً من الشركات التي قامت بتمكينها بالفعل على تطبيقاتها ومواقعها الإلكترونية، مع الإشارة إلى WhatsApp كواحد من الشركات التي ستضيف هذا التوافق قريبًا.

كان تطبيق WhatsApp قد قام بالفعل باختبار هذه الوظيفة مع مستخدمي الإصدار التجريبي وأنه سيكون مرتبطًا بمدير كلمات المرور من جوجل.

واليوم، أعلن تطبيق WhatsApp أخيرًا أن دعم مفاتيح المرور أصبح الآن رسميًا لمستخدمي أندرويد الذين يمكنهم الآن استخدام طريقة قفل شاشة أجهزتهم لفتح حساباتهم، مثل الوجه أو بصمة الإصبع أو رقم التعريف الشخصي للجهاز.

في السابق، كان تطبيق WhatsApp قد طبق رمز سري اختياريًا للتحقق من خطوتين، مع ميزة قفل بصمة الإصبع التي يمكن للمستخدمين ضبطها لتشغيلها تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.

لا يتم إزالة هذا النوع من المصادقة من التطبيق، بل يتم ضمه الآن عن طريق مفاتيح المرور، مما يوفر طبقة إضافية من الأمان.

وعلى الرغم من أن الشركة أعلنت الآن عن دعم مفاتيح المرور، إلا أنه يبدو أن الميزة لم يتم نشرها بعد على أحدث إصدار ثابت من التطبيق (الإصدار 2.23.20.76). ومع ذلك، فمن المؤكد أنها ستعمل في الإصدار التجريبي الأخير (v2.23.21.12) لأولئك المسجلين في برنامج WhatsApp التجريبي.

ليس من الواضح في الوقت الحالي ما إذا كان سيتم تحديث التطبيق قريبًا للإصدار الثابت من التطبيق، أو ما إذا كان سيتم طرح الميزة على مراحل عبر دفعة من الخوادم.

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