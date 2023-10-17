تكنولوجيا: تطبيق رسائل جوجل قد يمنع نفسه قريبًا من الظهور أثناء مشاركة الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يختبر تطبيق رسائل جوجل ميزة أمان جديدة تمنع المستخدمين من الوصول إلى التطبيق عندما يتم مشاركة الشاشة، وذلك لمنع المحتالين من التطفل على المحادثات الخاصة ورموز الأمان.

يشعر بعض الأشخاص بالقلق من أن هذه الميزة قد تأتي بنتائج عكسية عن طريق منع حالات الاستخدام المشروعة. وكما رصد المصدر TheSpAndroid، تقوم جوجل حاليًا بتجربة ميزة جديدة في رسائل جوجل والتي تمنع عرض التطبيق عندما يكتشف جلسة مشاركة شاشة مستمرة.

قد يكون هذا مفيدًا، ومن المحتمل أن يكون إجراءً أمنيًا لمنع عرض المعلومات الحساسة للجهات الفاعلة السيئة.

غالبًا ما يستخدم المحتالون تطبيقات مشاركة الشاشة لخداع المستخدمين للكشف عن معلوماتهم الشخصية. على سبيل المثال، قد يتظاهر المحتال بأنه ممثل دعم العملاء ويطلب من المستخدم مشاركة شاشته حتى يتمكن من مساعدته في حل مشكلة ما.

وبمجرد وصول المحتال إلى شاشة المستخدم، يمكنه سرقة معلوماته الشخصية، مثل كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان أورموز التحقق المكونة من خطوتين لمرة واحدة.

يمكن أن تكون ميزة الأمان مثل هذه وسيلة لحماية المستخدمين من هذه الأنواع من عمليات الاحتيال. فمن خلال حظر الوصول إلى رسائل جوجل عند مشاركة الشاشة، يمكن أن تساعد جوجل في منع المستخدمين من الكشف عن معلوماتهم الخاصة للمحتالين عن طريق الخطأ.

ومع ذلك، يشعر بعض الأشخاص بالقلق من أن هذه الميزة الجديدة قد تأتي بنتائج عكسية من خلال منع حالات الاستخدام المشروعة. فعلى سبيل المثال، إذا كان المستخدم يحاول مشاركة شاشته مع صديق أو زميل، فقد يتم حظره من الوصول إلى رسائل جوجل.

في هذا الطرح، والذي يبدو أنه يقتصر على عدد صغير من المستخدمين، فإن ما يظهر عند محاولة مشاركة شاشتك أثناء فتح تطبيق رسائل جوجل هو نافذة منبثقة تفيد بإنك “تشارك شاشتك” مع شاشة مع شخص ما.

إذا كنت لا تعرف هذا الشخص، فتوقف عن المشاركة على الفور. لقد أخفت جوجل المحتوى الحساس الخاص بك لأسباب أمنية. وفي الوقت نفسه، بينما يستمر التطبيق في العمل في الخلفية ويستمر وصول الإشعارات، يتم حجب بقية التطبيق ولايمكن تجاهل النافذة المنبثقة طالما أنك لا تزال تشارك الشاشة.

ومع ذلك، في حالته الحالية، لا يبدو أن تنفيذ الميزة قد تم اختباره بالكامل في جميع السيناريوهات المحتملة.

فعلى سبيل المثال، أشار TheSPAndroid في منشوره إلى أنه عند تلقي إشعار الرسائل، لا يزال بإمكان الشخص النقر على الإشعار وعرض الرسالة، حتى أثناء مشاركة الشاشة.

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