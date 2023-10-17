كيفية دفع اشتراكات اونلاين عن طريق كروت Telda بسهولة

Telda تتيح دفع اشتراكات اونلاين لسبوتيفاي وفيسبوك والمزيد!..تيلدا هي أحد أفضل البنوك الإفتراضية التي أطلقت في جمهورية مصر العربية وعلى مستوى العالم، ومؤخرًا نواجه في مصر مشكلة الدفع أونلاين بعد منع التعامل بكارت الـ Debit، والذي أدى لحدوث العديد من المشاكل للعديد من المستخدمين لذلك كان يجب لمقدمي الخدمات البنكية الوصول الى حلول لهذه المعضلة، احد أبرز مقدمي الخدمات والذي لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة هي شركة تيلدا، احد اكبر شركات الـFintech في مصر، وقد قدمت الشركة حلًا ممتازًا لهذه المعضلة، كيف ذلك؟

ما هي Telda؟

لمن لا يعرفها، فتيلدا عبارة عن كارت بنكي افتراضي، يُمكنك من إرسال واستلام الأموال في أي وقت، من أي حساب بنكي، تابعة لبنك القاهرة ويمكنك إيداع الأموال بداخلها وبالتأكيد سحبها، أتت بالعديد من المميزات التي جعلتها من أفضل البنوك الإفتراضية التي أطلقت في مصر، كدفع الفواتير ومعاملات التقسيط والولوج إلى العديد من المتاجر بل وتقديم عروض رائعة، فماذا أتت به تيلدًا الآن؟

Telda تتيح دفع الاشتراكات اونلاين لسبوتيفاي وفيسبوك والمزيد!

مؤخرًا قد واجهنا في مصر مشكلة الدفع أونلاين، فقد تم منع التعامل بكارت ديبيت وهذا مع كامل الأسف، ولكن تيلدنا لم تتركنا بلا شيء، فقد أضافت في خصائصها وإمكاناتها أن تقوم بالدفع أونلاين لتطبيقات مثل الفيسبوك وسبوتيفاي وOSN وفوري بلاس، ويحدث هذا بسهولة، بالطريقة التقليدية التي تدفع بها عندما تقوم بالدفع من خلال كارت بنكي، وصار ذلك بالتعاقد مع خدمة فوري والتي تدعمها العديد من الاشتراكات في مصر.

كيفية الدفع اونلاين من تيلدا

OSN+

كيفية دفع اشتراكات من Telda

وهذا يكون كالتالي:-

توجه إلى تطبيق تيلدا

انتقل إلى القسم الأخير

اختر: الدفع أونلاين

ثم اختر التطبيق الذي تود دفع اشتراكه

سيخبرك التطبيق بكل خطوة تحتاجها من اجل دفع الاشتراك الخاص به

كل الخطوات تنتهي بان تختار الدفع عن طريق خدمة فوري

تحصل على الرقم المرجعي الخاص بالاشتراك وتقوم بإدخاله الى تيلدا وسيتم الدفع من خلال الكارت

انتهى!