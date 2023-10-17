شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: LinkedIn تسرح أكثر من 600 عامل فى الجولة الثانية من التخفيضات هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت LinkedIn عن الجولة الثانية من عمليات تسريح العمال هذا العام، ويقوم قسم Microsoft بتسريح حوالى 668 عاملًا من فرق الهندسة والمنتجات والمواهب والمالية.

وقالت LinkedIn فى إعلانها: "بينما نقوم بتكييف هياكلنا التنظيمية وتبسيط عملية صنع القرار لدينا، فإننا نواصل الاستثمار فى الأولويات الإستراتيجية لمستقبلنا ولضمان استمرارنا فى تقديم القيمة لأعضائنا وعملائنا". "نحن ملتزمون بتقديم دعمنا الكامل لجميع الموظفين المتأثرين خلال هذه الفترة الانتقالية وضمان معاملتهم بعناية واحترام، وفقا لتقرير انجادجيت.

وفى شهر مايو، كشفت LinkedIn عن خطط لتسريح 716 شخصًا وإغلاق تطبيق البحث عن الوظائف فى الصين، على هذا النحو ستكون LinkedIn قد ألغت ما يقرب من 1400 وظيفة هذا العام وسط عمليات تسريح واسعة النطاق للعمال فى جميع أنحاء صناعة التكنولوجيا فى عام 2023.

كما قامت شركة Microsoft، التى اشترت للتو Activision Blizzard مقابل 68.7 مليار دولار، بتسريح حوالى 10000 عامل فى الأشهر القليلة الأولى من عام 2023.

وفى أحدث تقرير للأرباح لشركة Microsoft (الذى يغطى الفترة من أبريل إلى يونيو)، قالت الشركة أن أرباح LinkedIn زادت بنسبة 5% على أساس سنوي.

وأشارت إلى أن نمو العضوية "تسارع لثمانية أرباع متتالية" وأن المنصة تضم أكثر من 950 مليون مستخدم، ومن المقرر أن تعلن مايكروسوفت عن النتائج المالية للفترة من يوليو إلى سبتمبر، أى الربع الأول من سنتها المالية فى 24 أكتوبر.