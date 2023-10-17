شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك يزور الصين وسط تقارير عن انخفاض مبيعات iPhone 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، زيارة مفاجئة للصين وسط تقارير تفيد بانخفاض مبيعات iPhone 15 فى البلاد مقارنة بنماذج iPhone 14 العام الماضى، وفقاً لموقع macrumors.

وزار كوك متجر Apple's Taikoo Li فى تشنغدو لمشاهدة بطولة ألعاب محلية للعبة Tencent الرئيسية "Honor of Kings" والتحدث إلى المتسوقين والموظفين، ونشر كوك لاحقًا عن الحدث على Weibo بمقطع فيديو قصير، قائلًا إن "الطاقة الليلة كانت خارج المخططات" ثم زار كوك مدرسة يوتشنغ الابتدائية ليرى كيف يستخدم الطلاب جهاز iPad لدعم الثقافة المحلية.

ويأتي هذا الظهور بعد يوم واحد فقط من ادعاء دراستين من شركة Counterpoint Research أن مبيعات ‌iPhone 15‌ انخفضت بنسبة 4.5٪ مقارنة بمجموعة ‌iPhone 14‌ العام الماضي في الصين، مما تسبب في انخفاض سعر سهم Apple، ونتيجة لذلك، ارتبطت زيارة كوك على نطاق واسع بالقلق بشأن مبيعات iPhone 15‌ في الصين عبر مختلف وسائل الإعلام الرئيسية.

كما أثارت منشورات كوك على موقع Weibo أثناء الرحلة قدرًا معتادًا من الغضب، على سبيل المثال، شارك كوك صورة لمدينة تشنغدو ليلاً تم التقاطها بهاتف iPhone 15 Pro Max، وبعد ذلك، امتلأ المنشور بالشكاوى بشأن الجودة الرديئة ظاهريًا للصورة والمقارنات غير المواتية مع الصور المأخوذة من الأجهزة الصينية.