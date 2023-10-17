تكنولوجيا: إطلاق سماعات Logitech Zone Wireless 2 مع خاصية عزل الضوضاء البعيدة واتصال Bluetooth متعدد النقاط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Logitech سماعة الرأس Zone Wireless في عام 2019، واليوم نحصل على التحديث المناسب.

فقد ظهرت سماعات Zone Wireless 2 الجديدة لأول مرة كسماعات رأس جديدة موجهة للأعمال مع ميزات مثل عزل الضوضاء البعيدة واتصال Bluetooth متعدد النقاط والمزيد. ومع ذلك، هناك أيضًا زيادة في السعر.

فيما يلي المواصفات التفصيلية والأسعار لسماعة Logitech Zone Wireless 2 الجديدة. كما ذكرنا، فإن سماعة الرأس Logitech Zone Wireless 2 اللاسلكية التي تعمل بتقنية البلوتوث تستهدف الشركات.

تأتي السماعات متوافقة مع منصات مثل Zoom وGoogle Meet وGoogle Voice وFast Pair، وقد حصلت أيضًا على شهادة Microsoft Teams.

واتخذت شركة Logitech عدة خطوات لجعل سماعة Zone Wireless 2 أكثر استدامة مع وسادات الأذن والبطارية الداخلية قابلة للاستبدال، كما ان الأجزاء البلاستيكية والألومنيوم مصنوعة من مواد متجددة.

حصلت سماعة الرأس أيضًا على شهادة حيادية للكربون. وإحدى الميزات البارزة لهذه السماعة هي دعم عزل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي. فهي تسمح لك بسماع الصوت بوضوح حتى في البيئات الصاخبة بمساعدة 4 ميكروفونات تعمل على تقليل الضوضاء والتي تعمل على قمع ضوضاء الخلفية.

تدعم سماعة الرأس تقليل الضوضاء النشط الهجين ANC بمستويين من التعديل كما أنها توفر وضع الشفافية. تعد Logitech Zone Wireless 2 سماعة رأس متعددة الاستخدامات يمكن توصيلها بالأجهزة عبر جهاز استقبال USB أو Bluetooth. ويمكن أيضًا التبديل بين أجهزة متعددة بسهولة.

عند تشغيل ميزة عزل الضوضاء النشطة، تدعم سماعة الرأس ما يصل إلى 15 ساعة من المكالمات وتشغيل الموسيقى. ويمكن استخدامها لمدة تصل إلى 22 ساعة دون عزل الضوضاء النشط.

تدعم سماعة الرأس أيضًا الشحن السريع ويمكن أن توفر ساعة واحدة من وقت التحدث بعد 5 دقائق فقط من الشحن.

من المقرر أن تكون Zone Wireless 2 متاحة للشراء في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وآسيا وأستراليا ونيوزيلندا. وفي أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة، سيبلغ سعرها 299 دولار، وهو ما يزيد بمقدار 100 دولار عن الإصدار الأصلي.

ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في وقت ما في شهر أكتوبر، ويمكن العثور عليها على الموقع الرسمي لشركة Logitech.

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