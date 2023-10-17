تكنولوجيا: شركة Caviar تطلق مجموعة UFO من هواتف iPhone 15 Pro وPro Max المخصصة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Caviar، الشركة المعروفة بتصميماتها الفاخرة والفريدة من نوعها للهواتف الذكية المخصصة، عن مجموعة جديدة من هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max المستوحاة من الفضاء الخارجي.

وتتميز مجموعة UFO بثلاثة تصميمات: Alien و Astral و Starship.

يتميز إصدار Alien بحافظة من التيتانيوم مع صورة منمقة لـ Predator في الخلف. ويحتوي الجزء الخلفي أيضًا على شظايا من نيزك مورشيسون، وهو نيزك عمره 7 مليارات عام يحتوي على الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للحياة.

يتميز تصميم Astral بحافظة من التيتانيوم عليها صورة منمقة لمجرة درب التبانة، مصنوعة من الذهب عيار 24 قيراطًا. يحتوي الجزء الخلفي أيضًا على أجزاء من القمر والمريخ ونيزك Muonionalusta الذي تم العثور عليه في السويد عام 1906 وهو أحد أقدم النيازك التي تم العثور عليها حتى الآن.

اما عن تصميم Starship، فكما يوحي الاسم، مستوحى من سفينة الفضاء. وقد تم تزيين الجزء الخلفي من التيتانيوم لإصدار Starship بـ Star Destroyer من Star Wars، ولكن ربما لتجنب الإتاوات، يشار إليها ببساطة على أنها سفينة فضاء مستقبلية.

كالعادة، تتطابق طرازات Caviar من الناحية الفنية مع هواتف iPhone 15 Pro العادية، على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يعمل الشحن اللاسلكي أو MagSafe مع الهواتف بسبب ظهر التيتانيوم.

وتأتي جميع التصميمات الثلاثة في مجموعة UFO بشكل محدود. حيث يقتصر تصميم Alien على 15 وحدة، ويقتصر تصميم Astral على 24 وحدة، ويقتصر تصميم Starship على 99 وحدة.

جدير بالذكر ان هواتف Caviar تأتي بسعر مرتفع نظرًا لكونها فاخرة، لذلك سوف يكلف التصميم الفضائي 9000 دولار، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف سعر هاتف iPhone 15 Pro Max القياسي.

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