تكنولوجيا: مراجعة لمعالج Intel Core i9-14900K من الجيل الرابع عشر Raptor Lake

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت إنتل معالجات الجيل الرابع عشر المحدثة لمنافسة إصدارات AMD Ryzen 7، وفي السطور التالية نسلط الضوء على معالج Intel Core i9-14900K بشكل خاص لنستعرض إيجابيات وسلبيات هذا التحديث المحدود من معالجات إنتل.

مواصفات معالج Intel Core i9-14900K

يرتكز معالج Intel Core i9-14900K من الجيل الرابع عشر المحدث من معالجات Raptor Lake على طباعة حجرية إنتل 7، ولقد طور هذا الإصدار لدعم محطات العمل من أجهزة الحاسب المكتبي، ويضم المعالج:

عدد 24 من الأنوية التي تقسم إلى 8 من الأنوية تستهدف الآداء، و16 من الأنوية تهدف إلى تعزيز الكفاءة، كما يأتي المعالج بعدد Threads 32.

يصل المعالج في أقصى تردد Max Turbo إلى 6 GHz، على أن يدعم تقنية Turbo Boost Max 3.0 بتردد 5.8 GHz

تقدم أنوية P أقصى آداء Turbo آداء بسرعة 5.6 GHz

تقدم أنوية E أقصى كفاءة Turbo بسرعة 4.4 GHz

الآداء الرئيسي للرقاقة بسرعة 3.2 GHz

الكفاءة الرئيسية للرقاقة 2.4 GHz

تضم الرقاقة ذاكرة تخزين مؤقت ذكية من إنتل 36 ميجابايت

تضم ذاكرة تخزين مؤقت L2 بإجمالي 32 ميجا بايت

قوة وحدة المعالجة 125 W

أقصى قدرة لوحدة المعالجة 253 W

كما يدعم المعالج أقصى حد للذاكرة 192 جيجابايت، أيضاً يمكن أن يدعم فئات الذاكرة التي تصل إلى DDR5 5600 MT/s، بسرعة تصل إلى DDR4 3200 ميجا بايت/ثانية، ويمكن أن يدعم المعالج اثنان من قنوات الذاكرة.

الآداء

إستحوذت AMD على سوق الألعاب بإصدارات الشركة من سلسلة معالجات AMD Ryzen 7 التي تتميز بذاكرة تخزين مؤقت 3D V، واليوم تقدم إنتل محاولة لمنافسة إصدارات AMD، ويعد معالج Intel Core i9-14900K أعلى ما قدمت إنتل بتردد يصل إلى 6GHz مع رفع تردد التشغيل، والذي يتضمن عدد 24 من الأنوية و32 thread، أيضاً لم تقدم إنتل زيادة في عدد الأنوية، إلا أن الشركة قامت بتعديل التردد.

وتقدم أنوية P أقصى آداء turbo بتردد 5.6GHz، بينما تقدم أنوية E أقصى آداء turbo بتردد 4.4 GHz، كما تصل الترددات الرئيسية في أنوية P وE إلى 200MHz، ومع هذه التغييرات الطفيفة في المواصفات لا يمكن أن نتوقع تغيير جذري في آداء تشغيل الألعاب، أو المهام الإبداعية، أيضاً لن تتخطى الرقاقة الآداء المميز لرقاقات AMD X3D.

وتتوافق الرقاقة مع لوحات الأم 12900K أو 13900K أيضاً، من جانب أخر ترتكز الرقاقة على مقبس LGA 1700 الخاص بشركة إنتل، كما تتوافق الرقاقة مع لوحات الأم Z690 و Z790 التي تدعم الجيل الرابع عشر من معالجات إنتل بكفاءة.

أيضاً ستحتاج لتثبيت تحديث BIOS على اللوحة الأم، والتي تعد خطوة سلسة في لوحات الأم الجديدة، ولقد تم إختبار الرقاقة مع اللوحة الأم MAG Z790 Carbon WiFi المحسنة، والتي تدعم تقنية Wi-Fi 7، وتدعم أيضاً بكفاءة المواصفات التي تحتاج إليها لإختبار آداء معالج Intel Core i9-14900K، حيث تضم اللوحة الأم عدد 4 من فتحات M.2 التي تدعم سرعة PCIe Gen 4 مع فتحة M.2 واحدة تدعم PCIe Gen 5 أو معايير أقل.

كما أوضحنا في المواصفات يرتكز معالج 14900K على عملية تصنيع إنتل 7، ومعمارية هجينة للآداء x86، لذا ستدعم أنوية P تعزيز الآداء، بينما تدعم أنوية E تعزيز الكفاءة، كما سيدعم برنامج “Thread Director” تقسيم الأحمال على الأنوية لدعم التحكم بدقة أعلى في وحدة المعالجة.

أيضاً رغم أن عدد الأنوية لم يطرأ عليه تغيير في الرقاقة إلا أنها تدعم سرعات DDR5 5600 و DDR4 3200 في الذاكرة الآن، ومع تحول AMD إلى AM5 تستمر رقاقات إنتل في التوافق مع DDR4 لصانعي لوحات الأم التي تأتي بميزة دعم DDR4.

ولقد إختبرنا المعالج مع أعباء التحميل المختلفة وعدد من الألعاب، كما تم مقارنة آداء Core i9-14900K بالإصدار السابق من إنتل وإصدارات AMD، كما تم تنفيذ الإختبارات مع نظام تشغيل Windows 11 مع تعطيل أنظمة VBS للحماية، أيضاً أجريت الإختبارات للألعاب بدقة 1080 بيكسل مع إعدادات فائقة.

وأوضحت الإختبارات أن معالج Core i9-14900K يتفوق على إصدار AMD Ryzen 9 7950X بسلاسة وأيضاً 7950X3D في جميع المهام الإبداعية، ويتفوق إصدار إنتل Core i9-14900K هذا العام بفارق واضح، كما يقدم المعالج تحسينات في تشغيل الألعاب.

أيضاً في إختبار Geekbench 5 في thread الأحادي تفوق الإصدار الجديد على 13900K بنسبة 4%، وفي إختبار المعالج مع برامج Photoshop وPugetbench Premiere Pro سجل المعالج تحسينات في الآداء بنسبة 2% و1% على التوالي، لذا تعد Core i9-14900K إختيار جيد في المهام الإبداعية، إلا أن الفارق بين هذا الإصدار والجيل 13 لا يعد فارق كبير يستحق الترقية، لكن إذا كان إذا كان المعالج الحالي المستخدم في جهازك من الجيل 12 يمكنك الترقية بالتأكيد إلى الجيل الرابع عشر المحدث من إنتل.

وفي إختبار معالج Core i9-14900K لإخراج محتوى فيديو 4K تصل مدته إلى 5 دقائق بإستخدام برنامج Adobe Premiere Pro 2023 تم تصدير الفيديو خلال دقيقتين و31 ثانية، أي بتحسينات محدودة لا تتخطى ثوان مقارنة بإصدار إنتل السابق 13900K الذي دعم تصدير الفيديو خلال دقيقتين و39 ثانية.

ولقد تم إختبار رقاقة إنتل Core i9-14900K مع كرت الشاشة RTX 4090 من Nvidia في تشغيل الألعاب، وأيضاً تم تنفيذ الإختبارات ذاتها مع إصدارات AMD وأيضاً إصدارات إنتل السابقة من المعالجات، وفي هذه الإختبارات لم ينجح معالج إنتل في التفوق على 7800X3D من AMD في الألعاب بشكل عام.

أي لم تقدم إنتل تغيير في الآداء عن معالجها السابق 13900K الذي فشل أيضاً في التفوق على إصدارات AMD في تشغيل الألعاب، بشكل خاص مع ميزة ذاكرة التخزين المؤقت 3D V المقدمة في إصدارات AMD.

أيضاً أكدت الإختبارات على المكاسب المحدودة في آداء Core i9-14900K، إلا أن المعالج لا يجلب في الكفاءة أو في خفض الحرارة، حيث يسجل 14900K نفس متسوى الحرارة وأيضاً نفس المستوى في إستهلاك الطاقة الذي رصد في 13900K.

وفي إختبارات Cinebench R23 سجلت رقاقة Core i9-14900K حرارة وصلت إلى 105 درجة مئوية، وهو نفس مستوى الحرارة الذي سجل لمعالج 13900K.

من جانب أخر سجلت رقاقة AMD 7950X مستوى حرارة يصل إلى 96 درجة، بينما سجل 7900X أقصى حرارة 92 درجة، بينما إستطاعت رقاقة 7950X3D أن تعمل على تثبيت الحرارة عند 88 درجة.

ولا يختلف الحال في إستهلاك الطاقة المميز لرقاقة Core i9-14900K الذي يصل في أقصى حد إلى 324 واط، بينما يصل أقصى حد لإستهلاك الطاقة في 7950X3D إلى 147 w، لذا يستهلك إصدار إنتل طاقة أعلى بنسبة 120% لتحسين الآداء بنسبة 9% فقط.

هل تحتاج لإقتناء معالج Core i9-14900K؟

تستهلك رقاقات 7800X3D و7950X3D نسبة طاقة أقل مع تبريد أفضل في تشغيل الألعاب مقارنة بمعالج إنتل 14900K، لذا من الصعب ترشيح رقاقة 14900K للمستخدمين هذا العام بشكل خاص للمستخدمين من المبدعيين الذين يرتكز عملهم على قضاء ساعات طويلة في العمل، حيث يستهلك إصدار إنتل أعلى مستوى من الطاقة، ولا يختلف الحال في الألعاب، حيث يقدم AMD 7800X3D آداء أفضل في تشغيل الألعاب مقارنة بمعالج Core i9-14900K كما أن إصدارات AMD تتوفر بمستوى تسعير أقل من 400 دولار بينما يأتي i9-14900K بسعر 589 دولار.

بالتأكيد تتفوق إصدارات AMD بذاكرة التخزين المؤقت 3D V التي لم تجد منافسة في معالجات إنتل حتى الآن، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن سلسلة Intel Arrow Lake تأتي بالمواصفات المنافسة والتغيير الجذري المطلوب للتفوق على AMD.

0.00 قدمت إنتل معالج Core i9-14900K في الجيل 14 الذي يصل إلى تردد 6GHz دون أي يقدم آداء أفضل في الألعاب أو إستهلاك أقل للطاقة 6.0/10 الإيجابيات يدعم رفع تردد التشغيل حتى 6GHz

آداء مذهل في المهام الإبداعية

نفس سعر الجيل 13 من معالجات إنتل السلبيات مكاسب محدودة في الآداء مقارنة بالجيل 13

إرتفاع الحرارة إلى 105 درجة مع الأعباء الثقيلة في التشغيل

لا يجلب تحسينات في إستهلاك الطاقة

اعلان





