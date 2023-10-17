تكنولوجيا: خروج أول سيارة كهربائية صغيرة محلية الصنع من BMW من خط التجميع في الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتزايد أهمية الصين في صناعة السيارات مع مرور كل يوم. فمن ناحية، يتزايد عدد العلامات التجارية المحلية وحصتها السوقية في الدولة، ومن ناحية أخرى، تضم مراكز إنتاج لشركات كبرى أخرى. أحد هذه الشركات المصنعة هو BMW.

وفي عام 2019، أعلنت شركة BMW أنها ستنتج سيارة ميني كوبر كهربائية جديدة في الصين. والآن، خرجت أول سيارة ميني كهربائية صينية الصنع من خط التجميع.

سيتم تصنيع السيارة في مصنع مشترك جديد بين BMW وGreat Wall Motor. يقع المصنع في مقاطعة جيانغسو، وتبلغ طاقته الإنتاجية 160 ألف سيارة سنويًا.

وتعتمد سيارة ميني كوبر الكهربائية صينية الصنع على الجيل الثالث من ميني كوبر الذي تم إطلاقه في عام 2014. ولقد خرجت أول سيارة ميني كهربائية محلية الصنع من BMW من خط التجميع خلال عطلة نهاية الأسبوع في مصنعها المشترك مع شريك التصنيع Great Wall Motor في تشانغجياغانغ بالصين.

يعد هذا إنجازًا هامًا لشركة BMW، حيث يمثل بداية حقبة جديدة للعلامة التجارية في الصين، أكبر أسواقها. ومع ذلك، فقد تم إعادة تصميمها على نطاق واسع لاستيعاب مجموعة نقل الحركة الكهربائية الخاصة بها.

حصلت السيارة على واجهة أمامية جديدة مع شبك مغلق ومصابيح أمامية جديدة. كما تم إعادة تصميم الجزء الخلفي منالسيارة، مع مصابيح خلفية جديدة ومصد جديد.

يشبه التصميم الداخلي لسيارة ميني كوبر الكهربائية صينية الصنع التصميم الداخلي لسيارة ميني كوبر العادية. ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات الرئيسية.

على سبيل المثال، تحتوي سيارة ميني كوبر الكهربائية على مجموعة أدوات رقمية جديدة ونظام ترفيهي جديد يتضمن نظام ملاحة وكاميرا للرؤية الخلفية.

ويتم تشغيل سيارة ميني كوبر الكهربائية صينية الصنع بمحرك كهربائي واحد ينتج قوة 184 حصانًا و199 رطلًا من عزم الدوران. ويصل مدى السيارة إلى 249 ميلاً بشحنة واحدة.

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