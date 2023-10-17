أفضل 5 حلول لـ مشكلة وضع اليد الواحدة لا يعمل في الأندرويد

حل مشكلة وضع اليد الواحدة لا يعمل في الأندرويد..الحقبة الحالية في صناعة الهواتف المحمولة تأتي بنظام موحد تقريبًا في أحجام الشاشات والتي تتراوح أغلبها بين الـ6.5 إنش و6.6، بل و6.7 إنش أحيانًا، وذلك ما يضطرنا لخاصية وضع اليد الواحدة التي تتوفر في هواتف الأندرويد، والتي تُمكنك من استخدام هاتفك بيدٍ واحدة إذا كنت من أصحاب الهواتف ذات الحجم الكبير، ولكن ماذا إذا لم واجهتك مشكلة وضع اليد الواحدة لا يعمل في الأندرويد؟ حينئذٍ تابع الحلول التالية لترى كيف يمكن حلها.

هل قمت بتفعيل وضع اليد الواحدة؟

وضع اليد الواحدة هو ميزة من مميزات هواتف الأندرويد، وتحديدًا سيكون في هاتفك إن كان هاتفك إحدى الهواتف التي تأتي أكثر من 6.3 إنش، ولتفعيله يحتاج إلى تفعيل الخيار الخاص به من إعدادات الهاتف الخاص بك، فإن لم يتم تفعيل وضع اليد الواحدة لتفعيله بالطريقة المعروفة، لن تتمكن من استخدام هاتفك بيدٍ واحدة وستواجه حينئذٍ مشكلة وضع اليد الواحدة لا يعمل في الأندرويد.

إلغاء ميزة التكبير

ميزة التكبير تُمكنك من تكبير الشاشة في هاتفك، وتوجد في كافة هواتف الأندرويد تقريبًا، ولكنها قد تؤثر على خاصية استخدام الهاتف بوضع اليد الواحدة، فقد يعوقك أن تقوم بالدخول في وضع اليد الواحدة أن يتم تكبير الشاشة أو حتى بمجرد تفعيل الميزة وحسب، فهي من الخواص المؤثر على وضع اليد الواحدة، ولهذا قم بإلغاء ميزة التكبير من هاتفك بالطريقة التالية:-

توجه إلى تسهيل الإستخدام

ثم انتقل إلى خاصية التكبير

ثم قم بإلغاء تفعيل الخاصية من خلال مؤشر التفعيل الخاص بها.

نظّف شاشَتك

وضع اليد الواحدة بطبيعة طريقة تفعيله فإنها تطلب منك أن تقوم بالسحب بشكلٍ معين في أزرار التنقل أسفل الشاشة، ولهذا فإنه من المهم أن تكون الشاشة نظيفة بشكلٍ يمنع حدوث أخطاء أثناء اللمس لتفعيل وضع اليد الواحدة، لهذا تأكد من نظافة شاشة هاتفك لترى ما إذا تم حل مشكلة وضع اليد الواحدة لا يعمل في الأندرويد أم لا.

إعادة تشغيل الهاتف

إعادة التشغيل هي من الأمور الهامة التي ننصح بها عند حل أي مشكلة في نظام الأندرويد، وهذا لما في إعادة التشغيل من فوائد تعود على الهاتف، فكيف ذلك؟ إعادة تشغيل الهاتف تعد بمثابة إعادة تهيئة للسوفتوير من جديد، بأدواته وخصائصه وتطبيقاته وكل شيء، وهذا يمكن أن يحل المشكلة دون أي تدخلٍ منك، لذلك قم بإعادة تشغيل الهاتف لترى ما إذا تم حل مشكلة وضع اليد الواحدة لا يعمل في الأندرويد.

تحديث الهاتف

التحديثات هي ما ننصح دومًا بإجراءه طوال فترة استخدام هواتف الأندرويد، فالثغرات والمشاكل والأضرار يمكن أن تحدث دومًا، وهذا ما يجعل شركات الهواتف تقوم بإرسال التحديثات بين كل حينٍ وآخر، وهذا لأنه قد يكون الهاتف يمر بمشكلة عامة لدى العديد من المستخدمين وهذا ما يضطر الشركة المصنعة لإرسال تحديث لحل المشكلة إذا كانت سوفت وير..لذلك قم بتحدث الهاتف لترى ما إذا تم حل مشكلة وضع اليد الواحدة لا يعمل في الأندرويد.